David Alonso está veloz de cara al GP de Qatar de Moto2; en esta posición saldrá el domingo

“En general está siendo un fin de semana muy consistente. Estamos tratando de entender bien la moto, porque cuanto más la entiendo, mejor podemos ponerla a punto, y eso me ayuda”, le comentó este sábado Alonso a los voceros de su equipo luego de finalizar la ronda clasificatoria.

“Ahora estamos centrados en conseguir la velocidad que tienen los de delante, vamos poco a poco. En el cronometrado he fallado con la última goma: quería bajar el tiempo y he ido muy acelerado. Eso me ha hecho cometer fallos y no poder aprovechar bien ese segundo neumático”, agregó el colombiano, quien cada vez se toma más confianza en una categoría en la que el nivel es cada vez más alto.