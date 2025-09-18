Deyron Moreno, el primer colombiano en conquistar el OceanMan en cuba

¿Se puede aprender a nadar a los 12 años y llegar a conquistar el mar Caribe? ¿Se puede salir de la frustración, de una lesión y hasta de una tragedia, para después subirse al podio internacional? Deyron Moreno lo hizo.
Este antioqueño de 27 años escribió historia en el OceanMan de Cuba al convertirse en el primer colombiano en ganar la prueba. Pero su triunfo es mucho más que un título, es el resultado de una vida de resiliencia, de encontrar en el agua un refugio y una forma de renacer cada vez que la vida lo puso a prueba.