Salario mínimo: ¿a qué trabajadores no les aplica el aumento?

Mientras se mantiene la expectativa por cuál será la cifra de aumento del salario mínimo en 2026, también surgen dudas sobre a cuáles empleados no les aumentan dicho sueldo. Ante esto, el Código Sustantivo del Trabajo (CST) establece cuáles son los empleados que no son cobijados por esta alza.

En el artículo 148 la CST habla de manera expresa que cuando el Gobierno toma la decisión de fijar un nuevo salario mínimo, este modifica los contratos en los que se haya pactado un salario inferior a este, es decir que se aplica de manera obligatoria a todos los que devenguen un SMLV.

Así mismo el CST precisó que dicho aumento no incluye a los siguientes trabajadores:

- Las personas que trabajan en la informalidad sin contrato y sin aportes a seguridad social y pensión.

- Trabajadores independientes o que trabajan en modalidad de independiente o prestación de servicios.

- Aquellos que ganan más de un salario mínimo, puesto que las empresas no estarían obligadas.

No obstante, la Corte Constitucional señaló que esa libertad empresarial no es absoluta, puesto que, el no ajustar el salario a trabajadores que estén por encima del salario mínimo genera una afectación en el poder adquisitivo de los mismos.

Propiamente, en la Sentencia T-276 de 1997, la Corte advirtió que ajustar únicamente el salario mínimo y excluir de cualquier incremento a otros trabajadores “puede generar una discriminación injustificada, especialmente cuando no existen razones objetivas que sustenten dicha diferencia. Además, indicó que la inflación reduce progresivamente el ingreso real, lo que se traduciría en un enriquecimiento sin causa del empleador”, explicaron.

Por fin, muchas empresas consideran ajustes salariales basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) como una medida para preservar el poder adquisitivo de sus colaboradores frente al aumento del costo de vida.

