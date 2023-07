Al soldado profesional (r) Diego Armando Hincapié Serna no se le nota el dolor intenso que siente en la pierna derecha y que lo lleva a revolcarse en el suelo con desespero si no se toma las pastillas de Metadona, un medicamento que es más fuerte que la Morfina, que produce dependencia y los doctores llaman en sus corrillos como “la última bomba”.

Todo estaba tranquilo. Diego Armando iba, con machete en mano, abriéndoles camino a sus compañeros en la selva espesa. Se encontró un caño, decidió cruzarlo para llegar a un árbol grande. Pensó que ese era el lugar perfecto para hacer los cambuches. No sabía que en ese punto estaba resguardada la guerrilla.

-“Cuando iba llegando yo vi que el guerrillero alzó la metralleta y pensé, ‘jueputa, me mataron’. El primer tiro no me lo pegaron, pero se armó una balacera la berraca y cuando volteé a mirar la parte de atrás, el contrapuntero estaba tirado en el suelo, como si estuviera muerto, porque tres disparos lo impactaron”.

Diego –tiene 35 años, nació en los Llanos de Cuivá, un corregimiento del municipio de Yarumal, al norte de Antioquia; vivió en Ituango cuando era niño y fue en ese lugar donde se enamoró de la vida militar porque veía a los soldados pasar por la vereda en la que creció– se repuso del aturdimiento inicial, cogió el fusil, se tiró al suelo y empezó a disparar para defenderse.

Le puede interesar: Encuentran a un soldado muerto dentro de un batallón militar en Bello

-“Cuando me fui a parar para avanzar, porque ya venían llegando los compañeros, me vi en la pierna un chispazo de sangre. Pensé que me había clavado una estaca. Pero después sentí la bota llena de sangre. Ahí me di cuenta de que un tiro me impactó”.

Los minutos siguientes fueron azarosos. Los helicópteros del Ejército intentaron salvarlos, pero no pudieron entrar porque la guerrilla les daba plomo desde el monte. Al final los pudieron sacar. Llevaron a los heridos a la base militar de Apiay, en Villavicencio. Los estaban esperando unas ambulancias. Diego no soportaba el dolor. Se quedó dormido.