En México parece que no están sanadas las heridas por la eliminación del Mundial de Qatar y mucho menos el episodio en el que Leo Messi supuestamente pisó sus símbolos patrios. En el Congreso de ese país propusieron declarar persona no grata al “10” de la Selección Argentina.

“La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que emita la Declaración correspondiente a fin de declarar como persona non grata dentro del territorio de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano de nacionalidad argentina y española, Lionel Andrés Messi Cuccittini”, se lee en la propuesta radicada por la diputada María Clemente García Moreno.

De acuerdo con la funcionaria, el jugador argentino cometió una falta de respeto al pueblo mexicano al pisar la bandera mexicana. Según ella, el pasado 26 de noviembre, cuando Argentina se impuso 2-0 a México, Lionel Messi se sobrepasó en su celebración en los camerinos al quedar registrado en cámara el momento en el que pisa una casaca de la “Tri”.

El recurso legal que presentó la integrante del partido Morena se utiliza, generalmente, para prohibir el ingreso al país de una persona extranjera. En el eventual caso de que los diplomáticos de ese país accedan a la proposición, el “Lio” no podría ingresar, por ejemplo, a la Copa Mundo que se realizará en 2026 en territorio mexicano, estadounidense y canadiense.

La propuesta de la legisladora supone un nuevo episodio en la rabia que protagonizó el boxeador mexicano, Canelo Álvarez, quien aseguró que la celebración del capitán argentino –al lado de una camiseta mexicana que estaba en el piso– era una ofensa a sus compatriotas.

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera. ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, había puntualizado Canelos, quien después reconoció que se había dejado llevar por la emoción.

El jugador argentino está concentrado para su partido este viernes ante Países Bajos a las 2:00 p.m. Sobre la polémica aseguró que su intención nunca fue ofender.

“El que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario, el dejar la camiseta ahí... y no hay más. Es más, ni tengo que pedir perdón porque creo que no le falté el respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie, pero bueno, ya quedó ahí”, había puntualizado el astro argentino sobre el hecho.