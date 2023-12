“ Inclusive equipos históricos como Vasco y como Santos se juegan el descenso, porque allá no premian la mediocridad , aquí sí la premian. ¿Qué hacemos si el campeonato es así?”, sentenció el exAtletico Nacional.

La respuesta de Reyes fue inmediata e ingeniosa: “Vaya y ponga la queja en el CAI”.

Asprilla siguió defendiendo su postura, aclarando que no tenía nada en contra del Junior o del título que recién ganaron. “No, no, no, es que yo vengo diciendo que este torneo es muy mal diseñado, que se presta para eso, porque un equipo que viene mal, a lo último... ¿A quién le ganaron ustedes para clasificar? A tres equipos eliminados y entraron”.