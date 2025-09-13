x

Emiliana Arango está en semifinales del WTA 500 de Guadalajara

La antioqueña venció, cómodamente, a la canadiense Marina Stakusic.

  • Emiliana Arango en acción en el Abierto de Guadalajara en el que ya es semifinalista. FOTO CORTESÍA FEDECOLTENIS
Luz Élida Molina Marín
hace 13 horas
bookmark

La tenista antioqueña Emiliana Arango venció a la canadiense Marina Stakusic, y se clasificó a la semifinal del WTA 500 de Guadalajara.

Arango sigue mostrando un tenis sólido y en cuartos de final venció a la canadiense con parciales de 6-2 y 6-3 en una hora y 13 minutos, para instalarse en la semifinal. En esa instancia se medirá ante la francesa Elsa Jacquemot, número 83 del ranquin WTA.

La francesa accedió a esta casilla tras vencer a la alemana Tatjana Maria, con parciales de 3-6, 6-4 y 6-4 siendo este el primer enfrentamiento entre ambas.

Lea también: Emiliana Arango ganó en el WTA 500 en Guadalajara y avanzó a los cuartos de final

De acuerdo con lo expuesto por la Federación Colombiana de Tenis, es la segunda ocasión en la temporada; de hecho, en su carrera, en que accede a la fase de las cuatro mejores de un certamen de estas características, tras haberlo hecho en el WTA 500 Mérida, también en suelo mexicano.

La Federación también reseñó, que “esta fue la tercera victoria de la cafetera sobre la norteamericana; la primera ocasión en que se vieron las caras fue en la segunda ronda del WTA 125 Cancún (México), siendo 6-4 y 7-6(0) el marcador; después se midieron el cuadro clasificatorio del WTA 1000 Roma (Italia) y el resultado fue doble 6-4”.

Esta nueva victoria de Arango, le dará puntos valiosos para superar la barrera de los 1000 puntos WTA, para ascender a la casilla 62 del ranquin, su mejor ubicación hasta el momento y, por lo tanto, se convertirá en la raqueta número uno de Colombia, superando a Camila Osorio, quien caerá varias posiciones.

Si logra el paso a la final, Emiliana podría seguir mejorando puestos y de ser finalista y campeona se metería en el top-40 de la clasificación, el próximo lunes, cuando se actualice el ranquin WTA.

El duelo de semifinal de la colombiana será este sábado a las 5:00 de la tarde, hora de nuestro país.

En la otra semifinal se medirán la estadounidense Iva Jovic que eliminó a Camila Osorio y la checa, Nikola Bartunkova, duelo previsto desde las 7:00 de la noche, de Colombia.

