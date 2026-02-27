¡Ojo! Habrá ley seca por elecciones: estas son las fechas

La decisión será formalizada mediante decreto en las próximas horas, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la firma del presidente Gustavo Petro y los demás integrantes del gabinete.

A pocos días de la jornada electoral para elegir Congreso de la República y participar en consultas interpartidistas, el Gobierno nacional anunció un paquete de medidas de orden público que i ncluye ley seca en todo el territorio colombiano, cierre temporal de fronteras y restricciones a actos políticos públicos.

La principal medida será la aplicación de ley seca en todo el país. La restricción comenzará el 7 de marzo a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta el 9 de marzo a las 6:00 de la mañana. Durante ese periodo quedará prohibida la venta y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos comerciales, como parte de las acciones orientadas a preservar el orden público durante las votaciones.

El decreto también contemplará el cierre de pasos fronterizos desde el 7 de marzo hasta el lunes 9. Aunque inicialmente se ha planteado que la medida arranque hacia el mediodía del viernes, el Gobierno evalúa los horarios definitivos para mitigar impactos en la dinámica económica de departamentos limítrofes, entre ellos Norte de Santander.

Adicionalmente, desde el 2 de marzo y hasta el día de las elecciones, quedarán prohibidas las reuniones y manifestaciones políticas de carácter público. Las actividades proselitistas solo podrán desarrollarse en recintos cerrados.

En la antesala a la jornada, el gobierno convocará en Bogotá la última sesión de la comisión de garantías electorales, espacio en el que participan autoridades y representantes de distintas organizaciones políticas. Allí se revisarán temas como la seguridad en los territorios, denuncias sobre posibles irregularidades, riesgos de desinformación, afectaciones por la temporada de lluvias y eventuales cambios en puestos de votación.

Con estas disposiciones, el Gobierno busca establecer un marco de control previo a la jornada electoral y reducir riesgos que puedan afectar el normal desarrollo de las votaciones en todo el país.