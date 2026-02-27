¡Ojo! Habrá ley seca por elecciones: estas son las fechas

A pocos días de la jornada electoral para elegir Congreso de la República y participar en consultas interpartidistas, el Gobierno nacional anunció un paquete de medidas de orden público que incluye ley seca en todo el territorio colombiano, cierre temporal de fronteras y restricciones a actos políticos públicos.
La decisión será formalizada mediante decreto en las próximas horas, según informó el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras la firma del presidente Gustavo Petro y los demás integrantes del gabinete.