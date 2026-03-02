x

Video | Fuego amigo: Kuwait derriba por error tres cazas F-15 de EE. UU. en plena escalada con Irán

El hecho fue reconocido por el Comando Central de Estados Unidos, que emitió un comunicado sobre las acciones en el Medio Oriente. Esto fue lo que pasó.

  • Tres cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados por Kuwait en medio de la tensión que se vive en Medio Oriente. Fotos: capturas de videos redes sociales
    Tres cazas F-15 de Estados Unidos fueron derribados por Kuwait en medio de la tensión que se vive en Medio Oriente. Fotos: capturas de videos redes sociales
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

En un episodio que agrava la tensión en Oriente Próximo, el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó que las defensas aéreas de Kuwait derribaron accidentalmente tres cazas F-15E Strike Eagle estadounidenses.

El suceso tuvo lugar durante una jornada de intensos combates defensivos contra un ataque iraní coordinado que incluyó el uso de aviones, misiles balísticos y drones.

Lea también: EE.UU. prueba un avión F-35 capaz de detectar objetivos y atacar de forma autónoma

En medio de este entorno complejo, las defensas kuwaitíes confundieron los cazas aliados con amenazas enemigas y abrieron fuego.

A través de un comunicado oficial del Comando Central, este suceso fue calificado oficialmente como “fuego amigo” en medio de la Operación “Epic Fury” contra Irán.

A pesar de la pérdida de las aeronaves, los seis tripulantes lograron eyectarse exitosamente y fueron recuperados por equipos de búsqueda y rescate en estado estable.

Videos de medios internacionales capturaron el momento en que un avión en llamas caía en picada cerca de la base aérea Ali Al Salem, así como imágenes de pilotos descendiendo en paracaídas sobre el desierto.

Sobre lo ocurrido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el coronel Said Al-Atwan, informó que existe una “coordinación directa” con las autoridades estadounidenses para investigar las causas técnicas del error. Mientras, el Centcom expresó su agradecimiento por el apoyo de las fuerzas de defensa kuwaitíes en las labores de rescate, subrayando que la cooperación militar entre ambos países se mantiene firme a pesar del siniestro.

Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en Kuwait ha emitido una alerta instando a sus ciudadanos a refugiarse ante la amenaza persistente de nuevos ataques con misiles y drones en la zona. La escalada bélica ha provocado un caos aéreo global y un aumento inmediato en los precios del petróleo y el gas.

Las fuerzas estadounidenses junto al ejército israelí siguen con la Operación “Epic Fury” que ya ha alcanzado más de 1.000 objetivos militares en Irán. En medio de los ataques, en territorio iraní hay una inestabilidad política tras la muerte del líder supremo, Ali Jamenei.

A su vez, el régimen iraní ha lanzado ataques contra emplazamientos civiles y estratégicos en múltiples países, incluidos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y el propio Kuwait.

Siga leyendo: EE. UU. confirma más de 1.000 objetivos atacados en Irán y prevé cuatro semanas más de guerra

