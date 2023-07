Esa noticia ya le alegraba la vida, pero ahora tenía que ver como ellas podían escapar de la guerra y volverse a reunir como una familia. “Verlas por una pantalla y no poder abrazarlas es bastante triste”, manifestaba en ese momento el futbolista venezolano.

La pequeña Camila había nacido el sábado 26 de febrero y ni siquiera había cumplido el mes de vida, así que fue una valiente para soportar el viaje. Ese 3 de marzo, a Eric le volvió el alma al cuerpo : “Estaba descansando y cuando me desperté recibí la mejor sorpresa de mi vida”.

Esa situación no le permitió a Eric brillar como él quería en España, porque su cabeza estaba puesta en lo que atravesaban los amores de su vida . Su estado anímico lo sacó de varios entrenamientos y pensó regresar a Ucrania por su familia. “Mi esposa siempre me transmitió mucha tranquilidad, hablaba con ella todos los días”, dijo.

“Buscamos que los jugadores cuando vengan del exterior lo hagan en lo posible con una posición familiar definida, con su esposa e hijos, porque hemos visto que esta ciudad no es fácil de llevar y eso le pasó factura a Da Costa y también en casos anteriores que no voy a mencionar, pero hemos tratado de evolucionar en eso”, dijo el directivo.

“Cada equipo en el que he estado me he entregado como profesional y espero hacer lo mismo en Nacional”, añadió.

Así que junto a su esposa Fabiola y su pequeña hija Camila, que nació en Ucrania, pero que seguramente no tendrá recuerdos del drama que allí padeció, Eric quiere festejar con goles la vida de su familia y su llegada a Nacional.