James Rodríguez

Al-Rayyan de Qatar

James Rodríguez está por cumplir 5 meses sin jugar un partido oficial. La última vez que lo hizo fue el 16 de mayo con el Everton, club de Inglaterra del que salió rumbo al Al-Rayyan de Qatar. Se esperaba que debutara con este último conjunto ante el Al-Khor el pasado 27 de septiembre, pero no lo hizo porque su condición física no era la mejor. Había expectativa de que se estrenara este sábado (11:15 a.m. de Colombia) para enfrentar al Al-Ahli por la quinta fecha que la Liga qatarí, pero no será así. En esta ocasión el entrenador Laurent Blanc manifestó que el 10 tiene un leve problema de pantorrilla y no está listo para actuar: “Quizás en la siguiente fecha lo pueda hacer, si recibe el alta del staff médico”.

En un video que circula en redes sociales, James le dice al futbolista Hernán Pérez que está listo para jugar pero que quiere esperar hasta después de la fecha Fifa para hacerlo, a pesar de que no fue convocado. Es decir, después de la Eliminatoria suramericana en la que Colombia jugará ante Uruguay, Brasil y Ecuador, luego del 14 de octubre.