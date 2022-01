En un encuentro vibrante de principio a fin, y que tuvo que definirse desde los lanzamientos de penal, Fátima se quedó con la clasificación y enfrentará a Atlético Nacional en una de las semifinales del Baby fútbol.

Tras el 1-1 ante del Deportivo Cali, el cuadro que dirige Wálter Restrepo ganó en la tanda de los penales 4-3 luego de seis cobros.

Las figuras en esta serie fueron el arquero Camilo Blandón Arriaga, quien ingresó a pocos segundos del final del juego, y el defensa Jhon Alexánder Osuna Troncoso, encargado de marcar el tanto definitivo para la clasificación de Fátima.

“Los profes me preguntaron cómo me sentía y les dije que estaba tranquilo porque me tengo mucha confianza para los penales, siempre estoy pendiente de los arqueros profesionales de cómo se manejan en estas instancias y me concentro en hacer las cosas bien”, dijo el guardameta.

Osuna, por su parte, reconoció que tenía nervios al momento de cobrar, pero sabía que contaba con el respaldo de sus compañeros y la motivación de avanzar a la semifinal. Su cobro fue certero y desató la alegría en el campo y las graderías que estuvieron colmadas con los padres y familiares de los chicos.

Deportivo Cali finalmente falló en tres lanzamientos que dieron en el palo y se despidió del certamen, que este sábado define al nuevo campeón.

Blandón, quien es hincha del Independiente Medellín y tiene como sueño jugar en el Poderoso y en el Barcelona, mencionó también que la meta del equipo es buscar el título, aunque reconoce que el nivel de los equipos en el torneo es bastante alto.

El técnico de Fátima reconoció que el coraje y la valentía de su grupo fue vital para el resultado y ahora se concentrarán en Atlético Nacional, un rival fuerte, favorito, con el que juegan en la Liga Antioqueña varias veces al año y que esperan poder vencer en esta oportunidad.

“Este grupo tiene un gran trabajo de base, se evidencia la responsabilidad de cada integrante. Somos fuertes individual y colectivamente”, resaltó el orientador