El actor Andrés Sandoval continúa en un lío legal con su expareja Katty Osorio, a quien denunció en redes por presunto maltrato emocional. El protagonista de La reina del flow decidió romper su silencio para hablar de los infortunios que ha vivido a nivel familiar, personal, laboral y social. El escándalo ha sido alarmante porque llegó a niveles en donde su salud mental se ha visto deteriorada no solo por lo que le sucede, sino también por lo que ven y viven sus hijos.

A través de su cuenta de Instagram, Sandoval escribió que “durante mucho tiempo he guardado silencio sobre el maltrato psicológico y emocional que me han causado mis últimas rupturas amorosas. Creí que ser un caballero y no exponer públicamente la manipulación que han intentado ejercer sobre mis hijos, ni las circunstancias legales que he atravesado, era lo correcto”.

Foto: redes sociales

¿Qué pasa entre Sandoval y su expareja Katty Osorio?

Sandoval también dijo en una entrevista con la presentadora Laura Acuña que ya ajustaba más de dos meses sin ver a sus hijos, porque en el momento tiene restricciones legales, al igual que dificultades económicas. “Me mortifica mucho que ya no estén en el colegio en el que estaban. Mi hija estudia de 6:00 a.m. a 9:30 a.m., y luego debe quedarse en casa, encerrada. Y eso también es violencia”, expresó con preocupación.

Así mismo, aseguró que en el momento intenta recuperar la custodia de sus hijos, así sea compartida... pero todo ha sido lento y lamentó que el Estado no lo haya escuchado de manera preliminar para conocer su versión de los hechos, ya que actualmente enfrenta una denuncia penal por violencia psicológica interpuesta por su expareja.

“Me han cerrado puertas. Se han dicho cosas gravísimas sobre mí sin pruebas. En este país, a un hombre lo pueden juzgar por una denuncia sin investigar los hechos”, agregó.

Andrés Sandoval y los audios de su expareja

Sandoval también decidió publicar un audio que recibió de una seguidora desde España, en donde al parecer se escucha a su expareja hablando de dañar sus planes y su arruinar todo lo que ha construido con su carrera actoral. “No se ha estancado. No sé a cuál actor, ni cuál famoso, ni cuál reconocido. Y si ese programa va a salir en España, ya voy a llamar a un amigo que vive allá, que es director, y de una vez les voy a avisar para que lo saquen de ese programa donde lo estén pensando llamar. Porque no voy a permitir por ni un segundo de mi vida que ese hijuemadre se vuelva a salir con las suyas. No lo voy a permitir”.

En su defensa, el actor de Rosario Tijeras añadió que él no quiere “que su vida personal se convierta en un circo mediático, pero tampoco puedo permitir que se siga atentando contra mi integridad”.

“Esta persona se puso en contacto conmigo para felicitarnos por la cuenta que teníamos tan bonita con Andrés, pero después comenzó a exigirnos qué podíamos o no publicar. Nos pedía que elimináramos todo lo relacionado con él. Eso fue lo que me llevó a enviarle el audio al actor, para que pudiera defenderse de los ataques”, relató