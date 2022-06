Durante la rueda de prensa después del juego ante La Equidad, en el que vencieron 5-1, el técnico Julio Comesaña había insinuado su posible salida del DIM. Este viernes el club confirmó que el entrenador uruguayo no sigue en el cargo.

En el comunicado se menciona que tras lograr un “mutuo acuerdo”, el estratega no continuará en el equipo, a pesar de tener contrato vigente.

Comesaña, en Bogotá, había manifestado: “tengo contrato con el club hasta diciembre, no hemos tenido ninguna conversación sobre el proyecto del segundo semestre, saldré unos días a vacaciones y estaré a las espera de un diálogo porque hay mucho por hacer y muy poco tiempo”.

De igual forma, dijo que “así tenga aún contrato si el club quiere hacer otra cosa o piensa que no debo seguir, lo hacemos, lo hablamos. O si yo veo que me tengo que ir lo hago, a mí no me ata ningún dinero ni nada, solo el compromiso con el trabajo y estoy contento de la manera como este grupo cerró ante La Equidad”.

Comesaña también sostuvo que cumplió con los objetivos previstos “y hay que seguir construyendo el equipo, hay mucho por hacer, si se dan las condiciones bien, si no vendrá alguien más porque no voy a pelear con nadie”.

En este nuevo capítulo en el DIM, Comesaña superó la cifra de 300 partidos como técnico, logró un récord de 33 partidos invictos como local en Liga y Copa, y tras cinco torneos sin participar en las instancias finales del campeonato, clasificó al Poderoso a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

Frente a estas cifras, las directivas hicieron pública su gratitud con Comesaña y el preparador físico uruguayo Jorge Franco “por su entrega y dedicación” para que esos logros fueran posibles.

Más cifras del rojo

Al final, el Independiente Medellín tuvo un rendimiento en el torneo del 57%, gracias a que logró 13 victorias, 6 empates y 7 derrotas en los 26 duelos que disputó.

Además alcanzó un registro de 1.3 goles por partido, ya que marcó 34 anotaciones, mientras que recibió 22 (0,8 por juego).

Solamente fue superado en estadísticas por Nacional y Millonarios que hicieron 48 puntos, y el Tolima que es el mejor del semestre con 53 unidades.

Los dirigentes rojos no se han pronunciado en relación con el remplazo de Comesaña, decisión que debe ser pronto porque la Liga-2 comenzará el 3 de julio. El primer encuentro será ante los tolimenses, finalistas con Nacional en el actual torneo como visitantes.

Mosquera, destacado

El lateral Juan David Mosquera, uno de los sobresalientes en el duelo ante los aseguradores, añadió que por el momento van a descansar del duro semestre que tuvieron.

“Fue un semestre soñado para mí, viví cosas que estaba anhelando y estoy feliz. En la próxima temporada espero seguir creciendo y pensando en el bien del equipo”, enfatizó el futbolista que disputó 21 de los 26 partidos, siendo 17 veces titular y marcó tres goles