Alexis encontró en su hijo un escudero de lujo

Que Medellín sea un equipo que juegue bien, proponga en todos los estadios donde compita y enamore al hincha es el deseo de Alexis Enrique Mendoza Araújo, asistente técnico de Alexis Mendoza Barros, quien desde el próximo lunes arrancará su era con el DIM.

Este administrador de empresas de la Universidad Nacional y entrenador de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (Atfa) se ha preparado para ser el gran escudero de su padre y no descarta a futuro ser el técnico en propiedad de un club.

EL COLOMBIANO habló con el asistente del cuadro antioqueño.

¿Qué significa que su padre sea el segundo barranquillero en la historia en dirigir el Medellín?

“Es un orgullo tremendo, que lo tengan en cuenta para dirigir un equipo como Medellín, en una ciudad de tradición futbolera, con una hinchada que exige, eso es motivante para trabajar fuerte y estar a la altura del compromiso”.

¿Qué es lo más difícil de tener al papá como jefe?

“Que la gente entienda que no somos padre e hijo trabajando, sino dos profesionales que se preparan para dar lo mejor para el beneficio del equipo”.

¿Y cuando era jugador, tuvo mucha presión?

“Nunca sentí presión, pero las personas que estaban a mi alrededor sí, me trataban de forma diferente y eso no me gustaba, en el medio siempre había un reconocimiento por lo que había hecho mi papá y aunque busqué que me trataran como uno más fue complicado”.

¿En qué posición jugaba y dónde debutó?

“Era volante mixto, hice las fuerzas básicas en Junior, estuve en el Barranquilla F.C., un paso fugaz en 2004 por América, pues una lesión me impidió actuar. Luego viajé a Argentina, allá jugué en el club Atlético Los Andes, debuté, estuve tres años y de ahí pasé al fútbol de Honduras y Panamá, estando allá el profe me invitó para que trabajara en el cuerpo técnico de Independiente del Valle y allí me estrené como asistente”.

¿Cuál es su principal función como asistente?

“Apoyo total para el entrenador, procuro que tenga una visión más amplia, ayudo a fortalecer la relación con los jóvenes, soy el primer filtro de referencia de las fuerza básicas”.

¿Y concuerdan o tienen conceptos diferentes?

“Muchas veces tenemos conceptos diferentes, le expongo mi opinión, pero respeto sus decisiones y su criterio”.

¿Cuál es el momento más difícil que han vivido?

“Cuando salimos de Junior fue duro porque esperábamos hacer algo mucho más trascendental. Otro momento fue lo que pasó en Sporting en Perú, porque estábamos trabajando muy bien, pero fue un tema que se salió de nuestras manos”.

¿Le gustaría ser técnico en propiedad?

“Sí, quiero algún día, no cercano, pero me veo a futuro como entrenador y ojalá enfrentándome al profe (papá)”.

¿Qué consejo le ha dado el profe que considere vital para su formación?

“Que las cosas me las tengo que ganar y debía trabajar fuerte por lo que quería hacer. Así lo he hecho siempre”.

¿Cómo se sueña ese primer partido en el banco rojo?

“Con un estadio lleno, que podamos sacar un resultado bueno y la gente se vaya con el equipo” .