“Jamás ha llegado una denuncia de acoso laboral o sexual a Colfútbol”: González

“Jamás ha llegado una denuncia de acoso laboral o sexual a la Federación”. Con esa frase, el presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano, Álvaro González salió en defensa de la entidad al afirmar que se encuentra sorprendido por las supuestas denuncias que han levantado las jugadoras que han hecho parte de los procesos de Selección Colombia.

El dirigente aseguró que la Federación “nunca ha recibido una carta denunciando acoso laboral o acoso sexual por parte de ningún miembro de los cuerpos técnicos de las selecciones femeninas de Colombia”.

Indicó que sí conoció un “comentario” y que lo trasladaron a la oficina correspondiente.

“Tuvimos un comentario en 2018 por parte de un padre de un niña que se acercó a mencionar algo, se le expresó que si quería hacer una queja formal y manifestó que sí, lo trasladamos ante la oficina jurídica de la Federación para que el abogado lo asesorara y se dirigiera a la comisión disciplinaria respectiva o a la Fiscalía. Eso fue lo que se hizo por parte nuestra”, contó González.

El presidente de la Difútbol fue enfático en asegurar que después de ese caso “no ha llegado a la federación ninguna queja, ningún reclamo de alguna clase de anomalías de esa índole”.

González expresó además que “manejar el fútbol femenino no es lo mismo del masculino”, por lo que en el balompié de hombres no se han presentado este tipo de acusaciones.

“Nosotros esperamos que haya unas decisiones y los resultados. Voy a solicitar un acompañamiento de Fifa. Que se haga una investigación”, indicó el directivo que además aseguró que de ahora en adelante “vamos a dedicar nuestra atención en las selecciones juveniles. Ya hay que pasar la página con las mayores de 25 años.”

La denuncias

Las declaraciones de González fueron motivadas por las acusaciones de dos integrantes de la Selección sub-17, una de ellas menor de edad, quienes denunciaron ante la Fiscalía General de la Nación “acoso sexual y laboral” durante las concentraciones previas al Mundial de Uruguay, en noviembre pasado.

El técnico Didier Luna y el preparador físico Sigifredo Alonso son los presuntos implicados en la investigación que se adelanta.

En charla con el diario Publimetro, una de las afectadas confesó: “Me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol”. Relata que tras negarse el acoso ya fue laboral.

“Me sobrecargaba de trabajo, no me dejaba hablar en las reuniones, me gritaba. En un momento le pregunté si tenía quejas, y me respondió que era personal y que asumiera las consecuencias”.

También señaló que luego recibió amenazas. “Cuando se supo de las acusaciones, una persona desconocida me llamó a decirme que tuviera cuidado porque iban a enviar a la gente más dura de la Federación Colombiana de Fútbol a investigar, y que en tres días se sabría si había sido yo. Eso se llama coacción”, dijo la deportista.

“En la Federación se dieron cuenta de que era tan grave la denuncia que hizo el papá de la jugadora que decidieron sacar al acosador, Sigifredo Alonso, que era el preparador físico. Pero de todas formas quedó el director técnico, un tipo que tenía ciertas actitudes con las niñas, como cogerles la cola, intentar besarlas, escudándose debajo de una figura paternal. Un chantaje psicológico por el cual muchas de ellas no han hablado todavía”.

En declaraciones a La Liga contra el Silencio, Luna aseguró: “No he recibido notificación oficial de ninguna investigación por parte de la Federación ni de nadie”, pero sí indicó que conocía las denuncias. “Durante las concentraciones para el Mundial del año pasado sí hubo unos comentarios, pero oficialmente no hubo nada. Y yo a los comentarios no les pongo mucha atención. Cuando la cosa es oficial ahí sí le pongo cuidado”.

Esta semana, a través de videos en sus redes sociales , las jugadoras de la Selección de mayores, Isabella Echeverri y Melissa Ortiz, denunciaron trato desigual e injusticia en el fútbol femenino en Colombia.