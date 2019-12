Comenzó el remezón en Nacional y Medellín

Nacional y Medellín empezaron a desgranar la mazorca de cara a la temporada 2020. Este domingo, el delantero argentino Hernán Barcos publicó en su cuenta de Instagram un mensaje de despedida a los hinchas verdolagas, y días antes el equipo rojo anunció que no le renovaría el contrato al arquero David González.

Ambos, con retos diferentes el próximo año, pretenden armar elencos competitivos: Nacional estará en la Copa Sudamericana y el DIM, en la Libertadores.

El Pirata Barcos, de 35 años, llegó al club verde en enero de 2019 precedido de 245 goles en su trayectoria. Jugó 51 partidos y logró 15 anotaciones, 5 más que Vladimir Hernández y Pablo Ceppelini, fue el más efectivo de la plantilla.

“Hoy vengo a despedirme de nuestra nación verdolaga. Agradecerles a cada uno de los que hacen parte de @nacionaloficial ya que me brindaron todo, desde el primer día, hasta el último. Club de primer nivel y el más grande de Colombia. Gratitud de vestir esta camiseta. Me voy tranquilo y feliz de poder hacer parte de esta institución y triste por no poder haber ganado títulos este año. Merecíamos más, pero así es el fútbol. Gracias a cada uno de nuestros hinchas por su respeto, admiración y críticas. Que en 2020 se cumplan los objetivos trazados y lo mejor siempre para este querido club”, manifestó en Instagram.

Por los lados del DIM, la producción de Andrés Ricaurte en la obtención del título de la Copa Águila que le dio la clasificación a la Copa Libertadores elevó su cotización. Desde México se menciona que Xolos, Puebla y Pachuca están interesados en él.

Independiente de lo que suceda, pues en redes sociales se dice que también le interesa a Nacional, algo que el deportista siempre ha negado, el hincha se preocupa. “Si se va Ricaurte, el goleador Germán Cano se quedaría huérfano, ¿quién le pondría los goles?”, se pregunta Augusto Ramírez al reconocer que la fanaticada escarlata fue injusta este año con el creativo.

En caso de que Ricaurte, de 28 años, decida emprender otros retos, se mencionan posibles remplazos: Álex Castro o Sherman Cárdenas. Los directivos escarlatas, sin embargo, mantiene silencio en relación con salida y llegada de jugadores.