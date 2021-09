El Medellín buscará este jueves (8:10 p.m.), en el Atanasio Girardot, recuperar el orden táctico y la eficacia que le ha faltado en otros partidos, mientras que Atlético Nacional, de visitante (6:00 p.m.) espera seguir imponiendo supremacía para lograr sus respectivas clasificaciones a los cuartos de final de Copa Betplay.

El cuadro rojo, dirigido por Hernán Darío “Bolillo” Gómez, es el actual bicampeón del torneo, y si bien ha mostrado buen rendimiento en este, su irregularidad actual, con discretos resultados en la Liga, lo obligan a mejorar para no tener contratiempos en el duelo de vuelta de los octavos de final ante el Deportivo Cali.

La semana pasada, en Palmaseca, al equipo paisa se le escapó la victoria en los últimos minutos (2-2); no obstante, el empate los llena de ilusión para poner la balanza a su favor en casa.

“A mí me gustó el trabajo del Medellín, tuvo orden, actitud. Vamos mejorando, todavía nos falta”, dijo Bolillo tras ese encuentro.

No obstante, tras perder ante el Huila (3-1) el pasado fin de semana, el entrenador reconoció que su elenco no ha alcanzado equilibrio y añadió que el balance en resultados no es bueno, por eso un triunfo ante Cali será vital de cara al futuro inmediato.

El cuadro Poderoso alinearía con Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Didier Bueno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez, Edwar López, Juan Carlos Díaz, Adrián Arregui, Javier Reina, Diego Herazo y Agustín Vuletich.

Nacional, más tranquilo

Atlético Nacional, líder de la Liga, también goza de buen presente en la Copa. En el juego de ida por los octavos de final contra Patriotas ganó 3-0.

El cuadro que dirige Alejandro Restrepo, más allá de tener a Baldomero Perlaza, Andrés Andrade y Yerson Candelo en la Selección Colombia, cuenta con otros buenos jugadores para mantener la ventaja a su favor. El verde jugaría con Aldair Quintana; Jonathan Marulanda, Emanuel Olivera, Geisson Perea, Danovis Banguero, Brayan Rovira, Sebastián Gómez, Álex Castro, Jarlan Barrera, Yeison Guzmán y Jéfferson Duque.