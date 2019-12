En el Pascual Guerrero se dirá la última palabra

El periodo complementario no cambió mucho el semblante del partido, con Junior llevando la iniciativa y América aferrado a la táctica, con lo cual fue confundió y complicó a los tiburones ante una tribuna que con el paso del tiempo perdió el entusiasmo.

Un gol anulado a Teófilo Gutiérrez por claro fuera de lugar y otra llegada peligrosa del veloz Edwuin Cetré fueron los momentos más claros del equipo anfitrión en el primer periodo que, esta vez, no encontró espacios para lanzar a Marlon Piedrahíta por la banda derecha.

Pero los protagonistas no se hicieron daño a pesar de poner ganas y ardentía en la cancha, y dejaron para el sábado el desenlace de un duelo que se torna parejo y en el que ninguno, con el resultado de ayer, puede cantar victoria. Los diablos rojos prolongaron su buena racha como visitante en esa plaza, pues los tiburones no les ganan allí desde el 20 de julio de 2017, por 3-0.

Síntesis del partido



JUNIOR 0



Técnico: Julio Avelino Comesaña (colombouruguayo).

Jugadores: Sebastián Viera; Marlon Piedrahíta, Rafael Pérez, Germán Mera, Gabriel Fuentes; Leonardo Pico, Víctor Cantillo, Luis González (Fredy Hinestroza, 76’); Luis Sandoval (Daniel Moreno, 59’), Edwuin Cetré y Teófilo Gutiérrez.

Goles: no marcó.

Figura: Edwuin Cetré.

Expulsados: ninguno.



AMÉRICA 0



Técnico: Alexandre Guimaraes (brasileño)

Jugadores: Neto Volpi; Daniel Quiñones (Juan Pablo Zuluaga, 76’), Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Paz, Rafael Carrascal, Carlos Sierra, Matías Pisano (Pedro Franco, 87’), Duván Vergara (Yesus Cabrera, 46’); Michael Rangel.

Goles: no marcó.

Figura: Rafael Carrascal.

Expulsados: no tuvo.



Estadio: Metropolitano de Barranquilla. / Árbitro: Mario Herrera (Meta)./ Asistentes: Alexánder Guzmán (Norte de Santander) y Herminzul Calderón (Asocafa). / Asistencia: 40.000 personas.