Cali y Millonarios definen el cupo a la Sudamericana

Un poco de la historia de la primera C

Esta categoría existió en Colombia entre 1991 y 2010, organizada por la Difútbol (ente afiliado a la Federación que coordina el balompié aficionado). Participaban equipos amateur y filiales de clubes profesionales. Sin embargo, se empezaron a generar líos porque los que se coronaran campeones y ya tuvieran presencia en la Primera A o la Primera B no podían ascender. Entonces vendían o alquilaban las fichas, como sucedió con Unión Magdalena en 1993 y América en 1996 y 1998, convirtiendo el tema en un negocio sin control. Pasto, La Equidad y Chicó son frutos de la C. En 2002, ya sin ascenso, el DIM fue campeón. Desde ese momento se iniciaron en el país los campeonatos profesionales por semestre, pero solo para clubes de la A y la B. La Difútbol siguió organizando el certamen de la Tercera categoría hasta 2010 sin ningún incentivo para los elencos. En 2014 hubo un intento de revivirlo, pero no hubo respaldo de los clubes de la Dimayor.