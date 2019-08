Liga Femenina presenta atractivos duelos

En la quinta fecha de la Liga Femenina, que hoy tiene cuatro partidos, sobresale el clásico que disputarán América y Cali en el estadio Pascual Guerrero desde las 2:00 de la tarde.

Sin bien las escarlatas son líderes del Grupo D con 10 puntos, las azucareras están motivadas para levantar cabeza ante su eterno rival. Apenas suman tres unidades, producto de empates, y esta es una oportunidad de descontar.

En el primer duelo entre ambos elencos, el 20 de julio, América se impuso 3-0 con tantos de Catalina Usme, Carolina Pineda y Farlyn Caicedo.

Usme, que anoche jugaba la final en los Panamericanos contra Argentina, es la ausencia más sentida.

“Con toda seguridad va a ser un partido distinto. Los equipos ya se conocen, con el primer enfrentamiento se quitan muchos miedos, así que será muy disputado”, dijo a El País el técnico del América, Andrés Usme.

“Llegamos con toda la actitud para hacer un clásico totalmente diferente al anterior, con la solidaridad como nuestra principal arma”, anotó el estratega rival, Álvaro Herrera.

El Grupo A es liderado por Medellín con 10 puntos, los mismos que Nacional pero con mejor diferencia de gol. El próximo miércoles, en el Atanasio, definirán quién se queda el cupo directo para la segunda ronda. Pereira y Once Caldas, que hoy se miden en Manizales (3:00 p.m.), ya no tienen opción.

Los dirigentes del DIM intentan que el Comité Olímpico Colombiano “libere” antes del martes a las jugadoras de la Selección que están en Lima para que estén en el juego.

Los duelos de la zona C, en la que Santa Fe ocupa el primer lugar también con 10 unidades, se jugarán mañana. Las cardenales ante La Equidad (11:00 a.m.) y Fortaleza y Millonarios (10:00 a.m.).

Junior, el más fuerte del Grupo C (10 puntos), ya adelantó el encuentro y venció 1-0 a Cúcuta (2). Bucaramanga (9) y Real San Andrés (5) se enfrentarán a las 10:00 a.m.

El actual campeón, Huila, comanda la zona E con 8 puntos, seguido por Pasto (6), Tolima (3) y Orsomarso (2). Este último chocan hoy (10:0 a.m.) ante las nariñenes, y las opitas, el miércoles con Tolima.