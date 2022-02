Atlético Nacional e Independiente Medellín tendrán la tarea de recuperar, en la séptima fecha del torneo colombiano, los puntos que cedieron en la reciente jornada.

El conjunto Rojo cayó el sábado (0-2) frente a La Equidad en el Metropolitano de Techo y ajustó su tercera derrota consecutiva por fuera de casa.

El entrenador Julio Avelino Comesaña no quiso dar explicaciones sobre la derrota ante el equipo asegurador y sugirió que en el resultado tuvo responsabilidad el juez central Carlos Mario Herrera. “Sería muy bonito venir a la rueda de prensa a hablar de fútbol, pero ahora no puedo puedo hacer sin referirme al arbitraje. En sí no quiero hablar mal de nadie ni quitarle el mérito al adversario que ganó con dos goles”, expresó Comesaña.

El estratega tendrá que empezar a preparar el partido del próximo miércoles (8:15 p.m.) frente a Junior, en el Atanasio.

Por su parte, el Verde, que empató como local con Alianza (0-0), el viernes, ultima detalles para enfrentar este martes (8:05 p.m.) a Envigado FC, en el estadio Ditaires.

El partido no se jugará en el Polideportivo Sur por la mala iluminación de este escenario