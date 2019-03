Así quedaron los cuartos de final de la Champions League

La Uefa sorteó en la madrugada de este viernes (hora colombiana) los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.

Los ocho clasificados conocieron sus próximos rivales a vencer, rumbo a la gran final de esta edición que se realizará en Madrid.

El sorteo no tenía ningún tipo de restricción y los cuatro equipos ingleses podían enfrentarse entre ellos. Así quedaron las llaves:

Ajax vs Juventus

Liverpool vs Porto

Tottenham vs Manchester City

Manchester United vs Barcelona

*Los equipos reseñados primero jugarán el partido de ida en condición de local y terminarán las llaves en condición de visitantes.