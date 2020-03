“La vida es más importante que el fútbol”: la dura crítica de Falcao en Turquía

El delantero colombiano Radamel Falcao volvió a mostrar su inconformidad con el hecho de que la Liga turca sea la única en Europa que aún se esté disputando a pesar de los inminentes riesgos de contagio en medio de la pandemia del Covid-19.

El colombiano apoyó la decisión del nigeriano Obi Mikel, quien rescindió su contrato con el Trabzonspor y abandonó el país como protesta por la orden de la federación de fútbol turca de mantener vigente el torneo.

“Hay más en la vida antes que el fútbol. No me siento cómodo y no quiero jugar al fútbol en esta situación. Todos deberían estar en casa con sus familias y seres queridos en un momento tan crítico. La temporada debería cancelarse, ya que el mundo se enfrenta aun momento turbulento”, fueron las palabras de Mikel en redes, ante las cuales respondió Falcao: “la vida es más importante que el fútbol”.

Por ahora, el único equipo que ha hecho algo para mitigar la situación es, precisamente el equipo del Tigre, el Galatasaray, que mandó a todo el cuerpo administrativo del club a trabajar a la casa para disminuir la interacción social y solo mantener a los jugadores entrenando.