Jugadores y afición del Liverpool cantaron como una familia

Incalculable es la gente que este martes vivió cómo el Liverpool de Klopp ensombreció al Barcelona clavándole un ‘Twist & Shout’ en forma de 4-0.

No lo son las 54.000 gargantas que entonaron el ‘You’ll Never Walk Alone’ como si se trataran de adolescentes inducidas por el encanto de John, Paul, George y Ringo cuando los primeros acordes de ‘All My Loving’ comienzan a puntear.

El momento uno de los más emotivos del encuentro se vivió al final del encuentro. Jugadores y aficionados entonaron el mítico You’ll never walk alone juntos en un momento para el recuerdo.