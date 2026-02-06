¿A qué hora juegan Luis Díaz y los otros referentes de la Selección este fin de semana? Agéndese con tiempo

Después de la clasificación de Sporting de Lisboa a los cuartos de final de la Copa de Portugal, equipo en el que Luis Suárez fue fundamental en el triunfo 3-2 ante el AVS Futebol SAD y el que también tuvieron lucimiento sus compatriotas Cristian Devenish y Óscar Perea, otros futbolistas colombianos, entre ellos Luis Díaz, esperan ser protagonistas con sus diferentes equipos en las principales ligas del mundo este fin semana. A cuatro meses para que se inicie el Mundial en Norteamérica 2026, los representantes colombianos se esfuerzan para lograr buenas presentaciones que les permita ser convocados a la Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, sobre todo de cara a los próximos amistosos ante Croacia el 26 de marzo y el 29 de ese mes frente a Francia.

Lucho, en un gran nivel

Díaz atraviesa un momento estelar en su carrera deportiva. Luego de ser elegido autor del “Gol del Año 2025” en Alemania el pasado 1° de febrero, el guajiro está entre los candidatos al premio a mejor futbolista de enero en ese país. En lo que va corrido de 2026 suma dos goles y tres asistencias. Esta semana, tras el galardón que recibió, convirtiéndose en el primer colombiano en lograrlo y sumándose a la historia del Bayern Múnich, el talentoso jugador indicó, en charla con los medios, que su deseo es bridarle muchas alegrías a este elenco. Lea: El mensaje que Luis Díaz le envió a Christian González para el Super Bowl y la respuesta de Christian “Encontré un equipo muy bueno, una familia, con un entrenador muy bueno. Es fácil sentirse cómodo aquí. Quiero ganar todo con este equipo, todos los torneos, todas las competiciones. Trabajamos duro y demostramos que estamos listos para eso”. A sus 29 años de edad, Díaz es uno de los atacantes más exitosos del fútbol actual, y en junio próximo espera ser uno de los protagonistas en el Mundial de la Fifa. “Solo debemos seguir adelante, con la misma actitud. Desde una perspectiva personal, solo quiero contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y asistencias”, agregó la estrella de la Selección Colombia. Su equipo, Bayern, líder en la Liga alemana con 51 puntos y con una ventaja de 6 ante el Dormund, juega de local este domingo frente al Hoffenheim (11:30 a.m.).

Prográmese el fin de semana

Este sábado (10:00 a.m.), en Inglaterra, Wolverhampton rivalizará con Chelsea. Tal vez en el equipo de Los Lobos juegue el defensor Yerson Mosquera, pero no Jhon Arias, quien saldría del club para regresar al balompié de Brasil, pero para el Palmeiras y no para el Fluminense, donde dio su salto a Europa hace seis meses. La inminente llegada del chocoano al Palmeiras se convertirá en la tercera más costosa del fútbol suramericano. El elenco verde pagaría, de acuerdo con las versiones extraoficiales que se manejan en medios, 25 millones de euros al Wolverhampton. El pase del atacante solo sería superado por el brasileño Lucas Paquetá, transferido del West Ham United al Flamengo a cambio de 42 millones de euros, y el del centrocampista Gerson Santos da Silva, quien dejó el Zenit de Rusia para llegar al Cruzeiro a cambio de 27 millones de euros. En Italia, Torino de Duván Zapata visita a Fiorentina, a las 2:45 de la tarde, en juego correspondiente la fecha 24 de la Serie A, donde lidera Inter de Milán con 55 puntos. Torino es decimotercero con 26. En España, Barcelona, que busca seguir en la punta de Laliga (lo escolta Real Madrid por un punto), recibe al Mallorca, de Johan Mojica, desde las 10:15 a.m. El elenco del lateral izquierdo de Selección es 14° con 24 puntos.

Cambio de continente