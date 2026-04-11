x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Junior goleó a Águilas en el Cincuentenario y dejó al equipo dorado en la cuerda floja: ¿qué partidos hay este domingo?

El elenco barranquillero ganó 3-0 y quedó muy cerca de asegurar la clasificación, mientras que Águilas terminó con 10 hombres y quedó en una situación complicada.

  • El antioqueño Bryan Castrillón fue de los mejores jugadores de Junior ante Águilas.FOTO Manuel Saldarriaga

    El antioqueño Bryan Castrillón fue de los mejores jugadores de Junior ante Águilas.

    FOTO Manuel Saldarriaga

John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
bookmark

Junior dio un golpe de autoridad en la Liga al imponerse con claridad 3-0 sobre Águilas en el estadio Cincuentenario, en un partido que, aunque tenía como local al conjunto antioqueño, se jugó prácticamente con ambiente favorable para el visitante.

Apenas al minuto 2, Bryan Castrillón abrió el marcador. Junior aprovechó la fragilidad defensiva de su rival y manejó el ritmo del juego con tranquilidad, ante un Águilas desdibujado y sin respuestas.

Carlos Bacca amplió la ventaja al minuto 45, consolidando la superioridad de los visitantes. Para la segunda mitad, el panorama se complicó aún más para el equipo antioqueño, que terminó con 10 hombres tras la expulsión de Jean Pineda.

Ya en el cierre del encuentro, Luis Muriel, al minuto 87, sentenció el 3-0 definitivo. Con este resultado, Junior llegó a 28 puntos y quedó muy cerca de asegurar su clasificación a los playoffs semifinales. Por su parte, Águilas Doradas se quedó con 22 unidades y ahora enfrenta un panorama complicado en su lucha por avanzar.

La jornada continuará este domingo con varios encuentros atractivos. El clásico capitalino entre Millonarios y Santa Fe se jugará a las 2:00 p. m. Más tarde, Deportivo Cali enfrentará a Llaneros en partido aplazado desde las 4:10 p. m., mientras que Bucaramanga recibirá a Boyacá Chicó a las 6:20 p. m. La fecha se cerrará con el duelo entre Internacional de Bogotá y Alianza, programado para las 8:30 p. m.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida