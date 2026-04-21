Se acabó la era de Alejandro Restrepo en el DIM: se confirmó la salida antes de enfrentar a Chicó, ¿cuál fue rendimiento y quién lo reemplazará

Alejandro Restrepo no es más el técnico del DIM. El ciclo del entrenador antioqueño al frente del cuadro antioqueño duró 622 días: empezó el 7 de agosto del 2024, cuando llegó a reemplazar al uruguayo Alfredo Arias y finalizó este martes 21 de abril del 2026, un día antes del partido decisivo contra Boyacá Chicó que, en caso de una victoria, metería al Medellín en la pelea por un cupo en cuadrangulares. De acuerdo con información que conoció este diario, los directivos del club tomaron la decisión después de una reunión que se realizó en la sede administrativa de Itagüí en la tarde del martes. En el año y siete meses que duró el proceso Restrepo frente al Medellín, el equipo llegó a una final de Liga (en el Apertura del 2025, contra Santa Fe) y disputó, ante Atlético Nacional, el título de la Copa de esa misma temporada. Además, durante todo el año pasado el Medellín logró sumar 92 puntos en la reclasificación, con lo que estableció su récord en rendimiento durante una temporada en el fútbol colombiano. De acuerdo con lo que se sabe, el exfutbolista antioqueño Sebastián Botero –técnico del equipo sub-20 del Medellín–, asumirá como entrenador encargado. Estará acompañado por Francisco Nájera como asistente técnico, mientras que el preparador físico será Santiago Gómez.

¿Qué logró Restrepo con el Medellín?

Aunque bajo la dirección de Restrepo el Medellín tuvo picos muy altos en su forma de jugar –fue considerado el mejor equipo del fútbol colombiano en 2025 y en el Clausura finalizó el Todos Contra Todos primero, con 40 puntos y después de anotar 46 goles–, muchos aficionados reclamaban que no se hubieran conseguido títulos. Para ellos no fue suficiente que, durante su tiempo al frente del Medellín, Restrepo acumulara un rendimiento del 53,6%. El entrenador paisa dirigió 110 partidos con el cuadro rojo. De ellos, ganó 47, empató 36 y perdió 27. Sin embargo, muchas de esas derrotas fueron en duelos decisivos como las finales de Liga y Copa, así como los clásicos antioqueños contra Atlético Nacional: no ganó ninguno.

¿Por qué salió Restrepo?