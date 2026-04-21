Unilever y Mercado Libre sellan alianza para dominar el e-commerce en Colombia y Latinoamérica

Unilever, multinacional británica líder mundial en bienes de consumo de alta rotación, confirmó un acuerdo con Mercado Libre que permitirá el ingreso de marcas como Rexona, Axe y Pond’s a las vitrinas del mayor e-commerce de América Latina en Colombia. La compañía señaló que la alianza se materializará a través de una tienda oficial dentro de la plataforma, con la que busca fortalecer su presencia digital en el país y ampliar el acceso a su portafolio en categorías como cuidado personal, hogar y alimentos. Según las empresas, los productos podrán llegar en menos de 48 horas a las principales ciudades, apalancados en la red logística de Mercado Libre, que actualmente cubre 31 de los 32 departamentos. Le puede interesar: Hot Sale Colombia 2026: encuentre vuelos baratos y descuentos de hasta 70% en viajes, tecnología y moda

El consumo masivo se mueve al canal digital

El acuerdo se da en medio del crecimiento del comercio electrónico en Colombia, particularmente en el segmento de consumo masivo. Unilever indicó que este canal ha crecido cerca de 30% desde 2023, impulsado por cambios en los hábitos de compra, donde los consumidores priorizan la rapidez, el precio y la conveniencia. “Ser el aliado estratégico de una compañía como Unilever refuerza nuestro compromiso de impulsar la economía digital en Colombia”, afirmó Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela. La apuesta también apunta a democratizar el acceso a productos de marcas reconocidas, incluyendo formatos de bajo costo que tradicionalmente han dependido del canal físico. Lea más: Las 10 empresas latinoamericanas más valiosas en Wall Street, ¿cómo invertir en 2025?

Logística y fidelización, en el centro de la apuesta