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Unilever y Mercado Libre sellan alianza para dominar el e-commerce en Colombia y Latinoamérica

Unilever fortalece su presencia digital con una tienda oficial y entregas en menos de 48 horas en Colombia.

  • Doménico Barbato, de Mercado Libre, y Renato Banhara, de Unilever, destacaron la alianza para impulsar el consumo masivo en el canal digital. FOTO: CORTESÍA
    Doménico Barbato, de Mercado Libre, y Renato Banhara, de Unilever, destacaron la alianza para impulsar el consumo masivo en el canal digital. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 2 horas
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Unilever, multinacional británica líder mundial en bienes de consumo de alta rotación, confirmó un acuerdo con Mercado Libre que permitirá el ingreso de marcas como Rexona, Axe y Pond’s a las vitrinas del mayor e-commerce de América Latina en Colombia.

La compañía señaló que la alianza se materializará a través de una tienda oficial dentro de la plataforma, con la que busca fortalecer su presencia digital en el país y ampliar el acceso a su portafolio en categorías como cuidado personal, hogar y alimentos.

Según las empresas, los productos podrán llegar en menos de 48 horas a las principales ciudades, apalancados en la red logística de Mercado Libre, que actualmente cubre 31 de los 32 departamentos.

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El consumo masivo se mueve al canal digital

El acuerdo se da en medio del crecimiento del comercio electrónico en Colombia, particularmente en el segmento de consumo masivo.

Unilever indicó que este canal ha crecido cerca de 30% desde 2023, impulsado por cambios en los hábitos de compra, donde los consumidores priorizan la rapidez, el precio y la conveniencia.

“Ser el aliado estratégico de una compañía como Unilever refuerza nuestro compromiso de impulsar la economía digital en Colombia”, afirmó Doménico Barbato, gerente general de Mercado Libre para Colombia y Venezuela.

La apuesta también apunta a democratizar el acceso a productos de marcas reconocidas, incluyendo formatos de bajo costo que tradicionalmente han dependido del canal físico.

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Logística y fidelización, en el centro de la apuesta

Además se contemplan estrategias para fortalecer la relación con los consumidores en el entorno digital. Entre ellas, el lanzamiento de campañas promocionales que integran compra y beneficios a través de la plataforma.

“En Unilever, el comercio electrónico es una palanca clave de crecimiento. Nuestro enfoque es estar donde el consumidor decide y compra”, afirmó Renato Banhara, gerente de la compañía para la región andina.

Además de la distribución, la alianza incluye campañas para atraer tráfico al canal digital y fortalecer la relación con los consumidores. Entre ellas, se encuentra “La Tripleta Ganadora”, una iniciativa que combina compras con beneficios y premios gestionados a través de la plataforma.

Con este movimiento, Unilever busca acelerar su transición hacia el canal digital, mientras Mercado Libre refuerza su posición como plataforma clave para la distribución de productos de consumo masivo en el país.

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