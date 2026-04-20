Más de 40 actividades se realizarán en el Festival de Regeneración Comfama, ¿de qué se trata?

El Festival de Regeneración Comfama es el nuevo evento cultural de la caja de compensación que se llevará a cabo del 22 al 24 de abril de 2026. Este espacio, que se realizará en diferentes lugares de Medellín, girará alrededor de la sostenibilidad, la regeneración y el cuidado de la Tierra. Lea: “Antioquia ha tenido ese sello de marchar hacia adelante, independiente de los vientos políticos” A pesar de que esta es la primera edición del Festival, desde años anteriores Comfama ha venido impulsando la conversación sobre el cuidado medioambiental por medio de diferentes iniciativas. En 2022 trajo a Medellín, por primera vez, Actuar por lo vivo, un festival francés organizado por Comuna y Actes Sud, que tenía como centro las conversaciones con expertos, líderes y ciudadanos sobre cuestiones socioambientales. Después de haber realizado este evento durante cuatro años consecutivos, Comfama decidió crear un nuevo espacio de diálogo para fortalecer la conciencia y conexión con la naturaleza desde el arte y la ciencia.

“Hace cinco años comenzamos este camino para abrir conversaciones sobre el cuidado de la vida. Ese proceso también nos transformó como organización y como territorio. El Festival de Regeneración Comfama nace como una evolución natural de ese recorrido: un espacio para preguntarnos cómo vivir y relacionarnos con la naturaleza de maneras más conscientes y regenerativas”, afirma Andrés Felipe Valencia, responsable de Festivales Comfama. Serán más de 40 las actividades que se realizarán en el marco del festival, el cual tendrá como sede principal la Bodega Comfama –ubicada en el Perpetuo Socorro–, pero también se llevarán a cabo eventos en el Auditorio San Diego y en Mattelsa.

Talleres, conferencias, mercados sostenibles y experiencias artísticas harán parte de la programación en la participarán expertos nacionales e internacionales. Una de las protagonistas será la neurocientífica española, Ana Ibáñez, quien por casi dos décadas se ha dedicado a investigar y difundir cómo se puede utilizar la neurociencia en la vida cotidiana. Ibáñez dictará una conferencia el 22 de abril en el Auditorio San Diego titulada “Neurociencia para el cerebro del siglo XXI”. También estará la lideresa de Nuquí, Chocó, Josefina Klinger, creadora de Mano Cambiada, una organización comunitaria que desde hace 20 años promueve el ecoturismo en esa región del país.