Álvaro Montero, otra vez señalado en Boca: ¿culpa del arquero o problema de todo el equipo?

¿Será Álvaro Montero el único responsable del mal momento que atraviesa Boca Juniors? ¿O también está fallando la estrategia defensiva que viene planteando el entrenador Rodolfo ‘Vasco’ Arruabarrena?
Por lo pronto, el arquero colombiano vive sus días más complejos desde su llegada al conjunto ‘xeneize’, que el pasado fin de semana empató 1-1 con Vélez Sarsfield en el estadio Tomás Adolfo Ducó, de Huracán. Montero llegó a Boca procedente precisamente de Vélez, luego de haber tenido una destacada campaña con el conjunto de Liniers.
En ese compromiso, Montero esperaba un centro en un tiro libre cuando descuidó su palo izquierdo y fue sorprendido por el chileno Diego Valdés, quien ejecutó directamente hacia el primer poste para marcar el 0-1. Boca reaccionó y encontró el empate a los 39 minutos por intermedio de Santiago Ascacíbar.
Más allá de la anotación, el guardameta colombiano tuvo posteriormente intervenciones importantes que evitaron que Vélez ampliara la ventaja. Sin embargo, la actuación de Montero volvió a quedar bajo la lupa de la prensa argentina, especialmente por la acción que terminó en el gol del conjunto visitante.