Amaranto Perea tomó la goleada del DIM ante Pereira con mesura: “tenemos que mejorar defensivamente”

En el partido como tal, la posesión fue la aliada del Medellín, que encontró en Halan Loboa, Baldomero Perlaza y Juan Fernando Quintero a los hombres que desequilibraron la balanza a su favor mediante el toque fino de balón. Sumado a este control de juego que siguió con la entrada de Agustín Martegani, la efectividad de cara al arco del Poderoso en tres ocasiones con los goles de Jhon Edwuin Montaño, Yony González y Keiner Klinger, sellaron una nueva victoria para el equipo paisa.

A pesar de la primera goleada a favor del Deportivo Independiente Medellín en el semestre contra Pereira por 3-0, el director técnico del conjunto paisa, Amaranto Perea , explicó en rueda de prensa que el camino no culmina todavía y que su equipo tiene muchos detalles a mejorar, principalmente en el ámbito defensivo. Lo importante en cuanto al juego fue que el DIM no perdió su idea por la rotación que implementó el urabaense.

El nuevo entrenador del DIM tuvo autocrítica, aunque no por ello dejó de reconocer las cualidades de su equipo en una goleada de visitante. Esto es algo positivo para el conjunto antioqueño, ya que el techo del equipo,equipo, en palabras de su monarca, está muy lejos todavía pero los resultados acompañan en este arranque de campeonato.

“Contento con la victoria. Hemos sido contundentes, casi todo lo que tiramos a portería, excepto una que otra, entre esas el palo de Juanfer. Hemos recuperado alto y hemos creado riesgo, aunque a mí personalmente el partido no me gustó, creo que tenemos que tener más control de juego. Sufrimos mucho, no podemos tener tantas perdidas, por ese lado debemos mejorar”, mencionó Amaranto, demostrando autocrítica a pesar de la victoria.

Perea direccionó sus palabras a varios de los jugadores que subieron al primer equipo, destacando su aporte en el equipo sin necesidad de tener una vasta experiencia profesional. “Klinger va creciendo, nos da la posibilidad de jugar por todo el frente de ataque. Jhan Mena es otro que nos da la mano en la banda izquierda y Montaño aporta mucho en el uno contra uno en ataque”, afirmó Amaranto.

Una de las noticias positivas del partido que destacó el estratega al frente del DIM fue el arco en cero. Medellín sacó su portería invicta por segunda vez en el semestre, la primera ocasión fue con el Cali.

“Ante un torneo corto como este, corregir ganando es lo mejor; sin embargo, debemos gestionar de otra manera las ventajas y cuidar más el arco. Ojalá el próximo partido, que es el de copa, podamos ganar y avanzar a la siguiente fase”, puntualizó Amaranto.

En cuanto a la rotación, el director técnico dijo que muchos de los habituales titulares tienen sobrecargas por la gran cantidad de partidos seguidos. Por eso se optó por darle descanso a Martegani, Palacios, Moreno y Medina.

Por último, Perea cerró con las conclusiones de cómo rompió el cerrojo de la defensa pereirana. “Ellos estaban defendiendo en un bloque bajo, así que podíamos rematar de media distancia o llegar a línea de fondo y buscar el pase atrás. Por suerte el gol llega rápido en el segundo tiempo y empezamos a crecer”, culminó Perea.