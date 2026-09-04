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Los paisas David Vélez y Juan Carlos Mora, entre los empresarios más influyentes en América Latina durante 2026

El ranking Thought Leaders 100 América Latina 2026 ubicó a Argentina como el segundo país de la región con mayor presencia internacional de ejecutivos y líderes empresariales.

  • Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; y David Vélez, CEO de Nu Bank. FOTO: El Colombiano.
    Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; y David Vélez, CEO de Nu Bank. FOTO: El Colombiano.
Diario La República
hace 1 hora
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El informe Thought Leaders 100 América Latina 2026, elaborado por la consultora Horse, muestra un liderazgo empresarial diverso, con ejecutivos de distintos países de la región que tienen cada vez mayor presencia internacional.

Al analizar los 10 primeros puestos de este ranking regional, se evidencia que naciones como Argentina, Brasil, Colombia y Perú se erigen como los principales focos del talento ejecutivo más influyente.

Esta distribución geográfica en la cima del listado subraya cómo distintas economías de la región están aportando figuras clave que moldean el futuro de los negocios, destacando una clara preeminencia de directivos argentinos y brasileños en los primeros cinco lugares, seguidos de cerca por la fuerte irrupción de representantes de otras naciones sudamericanas.

Dentro de este selecto grupo de vanguardia, los resultados de Colombia sobresalen significativamente, evidenciando el peso de los profesionales del país en la transformación del sistema financiero a nivel continental.

El talento colombiano está sólidamente representado en el tramo principal del análisis por David Vélez, máximo ejecutivo de la sociedad Nubank, quien logró posicionarse en la séptima ubicación general.

Siga leyendo: Nubank, del paisa David Vélez, supera por primera vez los US$1.000 millones de ganancia trimestral

David Vélez, Empresario del Año, edición 2025

Cabe recordar que, durante la vigésima tercera entrega del premio al Empresario del Año, se rindió homenaje a David Vélez, líder y cofundador de Nu Holdings. En el evento, el directivo aprovechó para resaltar las oportunidades de desarrollo en el país y enfatizó la urgencia de expandir la inclusión financiera para los colombianos.

La historia de Nu comenzó en 2013 a raíz de una constante molestia personal: la excesiva tramitología e ineficiencia de las entidades bancarias convencionales. Frente a este panorama, Vélez decidió apostarle a una alternativa completamente digital, eliminando el papeleo y abriendo las puertas del crédito a millones de personas marginadas por la banca tradicional.

Ese proyecto inicial evolucionó en un gigante tecnológico. Tras afianzarse en mercados clave como Brasil, México y Colombia, la compañía dio un salto estratégico al conseguir la aprobación para ingresar al mercado estadounidense: “Ese es el motor. Esa es la apuesta. No un plan de gobierno. No un subsidio. No un decreto. Son ustedes. Somos nosotros. Es el sector privado colombiano, operando con libertad, compitiendo con integridad y creando valor para la sociedad”, afirmó el empresario.

Su reconocimiento en este ranking refleja el impacto masivo que las plataformas de servicios financieros digitales están teniendo en la bancarización, la inclusión financiera y la reconfiguración de los modelos de consumo en toda la región.

Entérese: David Vélez se suma a las millonarias donaciones de Gilinski y los Santo Domingo para atender a víctimas

Juan Carlos Mora, el líder de Bancolombia

La fortaleza de la representación colombiana se consolida con la presencia de Juan Carlos Mora, directivo de Bancolombia, quien cierra el grupo de los 10 líderes corporativos más influyentes al ocupar la décima posición.

Durante la sexagésima edición de la Convención Bancaria, el presidente de Bancolombia, calificó como un “momento de solidaridad” el ajuste a la baja en los costos del crédito, valorando el esfuerzo conjunto del sector financiero para respaldar a las comunidades impactadas por el reciente terremoto.

Bancolombia lideró esta estrategia mediante la reducción focalizada de sus tasas de interés y la oferta de líneas de financiamiento preferenciales para vivienda, consumo y liquidez empresarial en las zonas afectadas, una medida a la que posteriormente se sumaron otras entidades bancarias para articular un alivio económico integral en la región.

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Los líderes más influyentes de América Latina

La inclusión simultánea de Mora y Vélez en este listado ilustra un escenario corporativo muy particular para Colombia: la exitosa coexistencia y competencia entre una entidad bancaria tradicional de larga trayectoria y las nuevas corporaciones financieras puramente digitales.

Ambos ejecutivos demuestran que el país exporta modelos de gestión altamente competitivos y adaptables a las nuevas exigencias del mercado.

Al observar la cima absoluta de la clasificación global, los tres primeros lugares correspondieron a ejecutivos de origen argentino, marcando un hito en el desarrollo tecnológico y el ecosistema emprendedor. Pierpaolo Barbieri, representante de la empresa Ualá, se coronó en el primer puesto del estudio.

En el segundo lugar, se situó Martín Migoya de la firma Globant, mientras que la tercera ubicación fue atribuida a Marcos Galperin, directivo de Mercado Libre. Este podio refleja la consolidación de los modelos de negocio basados en la innovación, el software y el comercio electrónico nacidos en ese país.

La tracción del talento directivo argentino no se limitó únicamente a los servicios tecnológicos o digitales, sumando un total de cuatro integrantes dentro de la codiciada lista de los 10 primeros puestos. La cuarta representación de este país en el tramo inicial correspondió a Martín Galdeano, ejecutivo de la compañía del sector automotriz Ford, quien se posicionó en el sexto lugar.

Más allá de este grupo principal, el peso de la nación se mantuvo a lo largo de toda la nómina: Argentina se ubicó en el segundo lugar general por cantidad de representantes, logrando que 20 profesionales formaran parte de la selección total de los 100 integrantes evaluados por la consultora en la región.

Brasil, siendo la mayor economía del bloque, demostró su influencia institucional y corporativa ocupando tres posiciones estratégicas dentro de los 10 ejecutivos más destacados. En el cuarto lugar figuró Ilan Goldfajn, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), marcando la relevancia del liderazgo latinoamericano en organismos multilaterales clave para el financiamiento y desarrollo de políticas públicas.

Seguidamente, en la quinta posición se ubicó Maurício Rodrigues, de la multinacional Bayer, evidenciando el peso de las ciencias de la vida y la industria de insumos en la agenda corporativa brasileña.

Siga leyendo: Grupo Cibest anuncia inversión de $1,6 billones en tecnología, tras recientes caídas de Bancolombia

La sólida cuota de liderazgo de Brasil en esta primera parte del ranking se completó con la participación del sector de la infraestructura tecnológica. Paula Bellizia, representante de la entidad Amazon Web Services (AWS), alcanzó la novena posición del listado general.

Su inclusión resalta la vital importancia que han adquirido las soluciones de cómputo en la nube, la digitalización corporativa y los servicios tecnológicos a gran escala, un área donde el mercado brasileño actúa como un centro de operaciones fundamental para la región.

La diversidad geográfica de este grupo de élite se amplía con la representación de Perú en el crucial sector de la conectividad y la logística de transporte de pasajeros y carga.

Roberto Alvo, máximo directivo de Latam Airlines, se posicionó en el octavo lugar de la clasificación según los datos del informe. Su presencia en la lista subraya la importancia estratégica de la industria aeronáutica en un continente de vastas extensiones, donde una gestión ejecutiva eficiente es vital para mantener la integración comercial y la operatividad transnacional.

Los 100 líderes empresarios más influyentes de América Latina según Horse

Posición 1: Pierpaolo Barbieri — Ualá (Argentina)

Posición 2: Martín Migoya — Globant (Argentina)

Posición 3: Marcos Galperín — Mercado Libre (Argentina)

Posición 4: Ilan Goldfajn — BID (Israel)

Posición 5: Maurício Rodrigues — Bayer (Brasil)

Posición 6: Martín Galdeano — Ford (Argentina)

Posición 7: David Vélez — Nubank/Nu (Colombia)

Posición 8: Roberto Alvo — Latam (Chile)

Posición 9: Paula Bellizia — Amazon – AWS (Brasil)

Posición 10: Juan Carlos Mora — Bancolombia (Colombia)

Posición 11: Andrés Conesa — Aeroméxico (México)

Posición 12: Simón Borrero — Rappi (Colombia)

Posición 13: Alexander Seitz — VW (Alemania)

Posición 14: Marcos Westphalen — Pinterest (Argentina)

Posición 15: Athina Kanioura — Pepsico (Grecia)

Posición 16: Luis Fernando Gonçalves — Dell (Brasil)

Posición 17: Thomas Owsianski — GM (Alemania)

Posición 18: Mónica Flores — ManpowerGroup (México)

Posición 19: Herlander Zola — Stellantis (Brasil)

Posición 20: Rodolfo Eschenbach — Accenture (Brasil)

Posición 21: Alex Carreteiro — Heineken (Brasil)

Posición 22: Eduardo López — Google Cloud (Argentina)

Posición 23: Claudia Boeri — SAP (Argentina)

Posición 24: Estuardo Ortiz — Jetsmart (Guatemala)

Posición 25: Nuno Lopes Alves — Visa (Brasil)

Posición 26: Joao Paulo Ferreira — Natura (Brasil)

Posición 27: Adriana Noreña — Google (Colombia)

Posición 28: Daniel Bandle — AXA (Suiza)

Posición 29: Matías Muchnick — NotCo (Chile)

Posición 30: Pablo Lorenzo — Carrefour (Argentina)

Posición 31: HS Jo — Samsung (Corea del Sur)

Posición 32: Constanza Losada — BMS (Argentina)

Posición 33: Alejandro González — Falabella (Chile)

Posición 34: Patrick Eckert — Roche (Suiza)

Posición 35: Claudia Woods — BAT (Brasil)

Posición 36: Carlos Eduardo Lisboa — Ambev (Brasil)

Posición 37: Luiz Tonisi — Qualcomm (Brasil)

Posición 38: Julio Figueroa — Citi-Citibank (Argentina)

Posición 39: Rodrigo Hermida — Thomson Reuters (Argentina)

Posición 40: Bruno Pietracci — Coca-Cola (Brasil)

Posición 41: Alexandre Gibim — AstraZeneca (Brasil)

Posición 42: Rafael Segrera — Schneider Electric (Venezuela)

Posición 43: Marcelo Benítez — Tigo (Paraguay)

Posición 44: Marcio Aguiar — Nvidia (Brasil)

Posición 45: Alberto Arciniega — Microsoft (Perú)

Posición 46: Pablo Sprenger — Principal (Chile)

Posición 47: Tracy Francis — McKinsey (Australia

)Posición 48: Gabriel Oliva — Avianca (Argentina)

Posición 49: Daniel Colunga — Uber (México)

Posición 50: Francisco Aristeguieta — Scotiabank (Venezuela)

Posición 51: Daniel Acosta — Binance (Brasil)

Posición 52: Álvaro Cárdenas — Diageo (Colombia)

Posición 53: Adib Jacob — Bayer (Brasil)

Posición 54: José Marcilla — Novartis (España)

Posición 55: Matías Campodónico — Dow (Argentina)

Posición 56: Gilson Magalhaes — RedHat (Brasil)

Posición 57: Ricardo Arias-Nath — Starbucks (Venezuela)

Posición 58: Guy Rodriguez — Nissan (Argentina)

Posición 59: Rodrigo Larraín — Cencosud (Chile)

Posición 60: Laércio Albuquerque — Cisco (Brasil)

Posición 61: Alfonso Eyzaguirre — JP Morgan (Chile)

Posición 62: Andrés González — Haleon (Colombia)

Posición 63: Tonny Martins — IBM (Brasil)

Posición 64: Luiz Vasconcelos — FedEx (Brasil)

Posición 65: Luiz Meisler — Oracle (Brasil)

Posición 66: Agustín Croche — DHL (México)

Posición 67: Simon Kronenberg — Holcim (Suiza)

Posición 68: Ricardo Rocha — Maersk (Brasil)

Posición 69: Joao Bortone — Intel (Brasil)

Posición 70: Valney Suzuki — Novo Nordisk (Brasil)

Posición 71: Diego Imperio — Ricoh (Uruguay)

Posición 72: Bruno Barreto — Snowflake (Brasil)

Posición 73: Eduardo Mello — Electrolux (Brasil)

Posición 74: Diego Ossa — Stefanini (Colombia)

Posición 75: Pedro Arnt — dLocal (Brasil)

Posición 76: Marcelo Bernardino — Indra (Brasil)

Posición 77: Marcela Coelho — Siemens Energy (Brasil)

Posición 78: Alejandro Ramírez — Cemex (México)

Posición 79: Rafael Chang — Toyota (Perú)

Posición 80: German Roson — Mastercard (Argentina)

Posición 81: Jeff Hamilton — Nestlé (Estados Unidos)

Posición 82: Diego Olcese — Crehana (Perú)

Posición 83: Marcos Bradley — Syngenta (Argentina)

Posición 84: Maru Escobedo — BMW (México)

Posición 85: Federico Greppi — Marriott (Argentina)

Posición 86: Arnaud Coelho — Merck Group (Brasil)

Posición 87: Denis Güven — Mercedes-Benz (Alemania)

Posición 88: Thomas Illner — Porsche (Alemania)

Posición 89: Ignacio Saez-Torres Barroso — Sanofi (España)

Posición 90: Luciana Marsicano — Pandora (Brasil)

Posición 91: Carlos José Fiorillo Martínez — Fitch Ratings (Venezuela)

Posición 92: Jaime Macaya — QuintoAndar (Argentina)

Posición 93: Leonardo Romero Domínguez — P&G (Venezuela)

Posición 94: Stéphane Perard — Emirates (Francia)

Posición 95: Jean-Michel Morvan — Alstom (Francia)

Posición 96: Gustavo Marín — Fiserv (Uruguay)

Posición 97: Claudio Stopatto — Lenovo (Brasil)

Posición 98: Mariano Lozano — Mondelez (Argentina)

Posición 99: Xavier Vargas Montealegre — Cargill (Costa Rica)

Posición 100: Rocío María Robledo — WeWork (Argentina)

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