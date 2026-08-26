América goleó a Junior en Palmira y es líder sólido de la Liga BetPlay -2

Con dos partidos continúa este jueves 27 de agosto la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-2 en Colombia, jornada que registra varios duelos aplazados debido a las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Manizales, Cali y Pereira, ciudades que albergan equipos en la máxima categoría.

A las 6:10 p.m., se disputará el compromiso entre Llaneros y Millonarios en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, mientras que a las 8:15 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, se enfrentarán Internacional y Deportivo Pasto.

Por su parte, el encuentro entre Once Caldas y Deportes Tolima fue postergado, al igual que los choques Bucaramanga vs. Águilas Doradas y Santa Fe vs. Jaguares. Este último se aplazó debido a que el conjunto cardenal disputaba en Buenos Aires su partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a River Plate, al que llegó perdiendo por 1-0.

En los adelantos de la jornada, Cúcuta Deportivo derrotó como local 1-0 a Alianza, logrando su segundo triunfo consecutivo tras haber vencido también 0-1 al DIM en el Atanasio Girardot. Asimismo, este miércoles, Boyacá Chicó y Fortaleza empataron sin goles en Tunja.

Entre tanto, América de Cali y Junior se midieron en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. Los Diablos Rojos, dirigidos por el técnico antioqueño David González, goleó 4-2 y se mantienen en el liderato del torneo con 16 puntos cosechados en sus primeras 6 presentaciones.

En la persecución al líder se ubican Llaneros con 11 unidades y Deportes Tolima con 10. Más atrás figuran el DIM y el Atlético Bucaramanga (ambos con 9 puntos), a los que podía dar alcance Atlético Nacional en su duelo frente a Deportivo Cali en el Atanasio, en la noche de este miércoles. Águilas Doradas y Cúcuta suman 8 unidades cada uno.

El grupo de los ocho clasificados lo completa el Deportivo Cali, que comparte la línea de 7 puntos con Millonarios.

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