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América goleó a Junior en Palmira y es líder sólido de la Liga BetPlay -2

Este jueves se complementa la séptima fecha con dos compromisos: Llaneros-Millonarios e Internacional de Bogotá-Pasto.

  • Tomás Ángel celebra su gol en la goleada que América le propinó a Junior, en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, por la séptima fecha de la Liga BetPlay. FOTO COLPRENSA
    Tomás Ángel celebra su gol en la goleada que América le propinó a Junior, en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira, por la séptima fecha de la Liga BetPlay. FOTO COLPRENSA
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Con dos partidos continúa este jueves 27 de agosto la séptima fecha de la Liga BetPlay 2026-2 en Colombia, jornada que registra varios duelos aplazados debido a las afectaciones causadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Manizales, Cali y Pereira, ciudades que albergan equipos en la máxima categoría.

A las 6:10 p.m., se disputará el compromiso entre Llaneros y Millonarios en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, mientras que a las 8:15 p.m., en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá, se enfrentarán Internacional y Deportivo Pasto.

Por su parte, el encuentro entre Once Caldas y Deportes Tolima fue postergado, al igual que los choques Bucaramanga vs. Águilas Doradas y Santa Fe vs. Jaguares. Este último se aplazó debido a que el conjunto cardenal disputaba en Buenos Aires su partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana frente a River Plate, al que llegó perdiendo por 1-0.

En los adelantos de la jornada, Cúcuta Deportivo derrotó como local 1-0 a Alianza, logrando su segundo triunfo consecutivo tras haber vencido también 0-1 al DIM en el Atanasio Girardot. Asimismo, este miércoles, Boyacá Chicó y Fortaleza empataron sin goles en Tunja.

Entre tanto, América de Cali y Junior se midieron en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. Los Diablos Rojos, dirigidos por el técnico antioqueño David González, goleó 4-2 y se mantienen en el liderato del torneo con 16 puntos cosechados en sus primeras 6 presentaciones.

En la persecución al líder se ubican Llaneros con 11 unidades y Deportes Tolima con 10. Más atrás figuran el DIM y el Atlético Bucaramanga (ambos con 9 puntos), a los que podía dar alcance Atlético Nacional en su duelo frente a Deportivo Cali en el Atanasio, en la noche de este miércoles. Águilas Doradas y Cúcuta suman 8 unidades cada uno.

El grupo de los ocho clasificados lo completa el Deportivo Cali, que comparte la línea de 7 puntos con Millonarios.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué partidos de la fecha 7 de la Liga BetPlay se juegan el jueves 27 de agosto?
Se disputan dos compromisos: Llaneros vs. Millonarios a las 6:10 p.m. en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, e Internacional vs. Deportivo Pasto a las 8:15 p.m. en el estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.
¿Qué equipos integran la lista de los ocho clasificados parcialmente?
Hasta el desarrollo de esta jornada, el grupo de los ocho lo conforman América de Cali (16 pts), Llaneros (11 pts), Deportes Tolima (10 pts), Independiente Medellín (9 pts), Atlético Bucaramanga (9 pts), Águilas Doradas (8 pts), Cúcuta Deportivo (8 pts) y Deportivo Cali (7 pts, empatado en unidades con Millonarios).
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