El Atanasio, un muro para el América: 22 años sin vencer a Nacional con público

El Atanasio Girardot se ha convertido, con el paso de los años, en un territorio prácticamente inexpugnable para el América de Cali cuando enfrenta a Atlético Nacional con público en las tribunas. Las cifras no solo respaldan esa percepción, sino que la refuerzan con contundencia: el conjunto escarlata completa 22 años y 21 partidos sin lograr una victoria en Medellín ante el cuadro verdolaga en esas condiciones.

Según datos del periodista Daniel Osorio Martínez, la última alegría americana en el Atanasio con hinchas presentes se remonta al 11 de mayo de 2004, cuando se impuso 1-0 con anotación de Sergio Herrera. Desde entonces, Nacional ha sabido imponer su localía y transformar su estadio en una fortaleza ante uno de sus rivales históricos.