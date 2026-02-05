Los guayacanes se vistieron de flores a pesar de las lluvias en Medellín

Cada inicio de año Medellín es un espectáculo de colores. En diversos rincones, miles de guayacanes amarillos, rosados y púrpuras —de toda variedad y proporción— tapizan de innumerables flores los andenes, calles, senderos, bancas y jardines de la ciudad.
A pesar de la inclemente temporada de lluvias, este año no ha sido la excepción para que los habitantes de la capital antioqueña se maravillen con estos ejemplares, tal como lo resalta una de las comerciantes del estadio Atanasio Girardot.
“Yo hace mucho tiempo que trabajo en esta zona, y siempre entre enero y febrero veo florecer los guayacanes. Nunca deja de sorprenderme su belleza. Ver un árbol lleno de color es hermoso, y aunque ha llovido mucho por estos días hay unos que aguantan y siguen con sus florecitas”, dijo la vendedora.
Para muchos las lluvias han dejado un marcado contraste en relación con años anteriores. Es sólo ver los guayacanes coloridos que se registraron el año pasado y compararlos con los actuales: muchos de esos ni siquiera florecieron y otros perdieron su encanto muy rápido. Solo algunos supieron ganar la batalla ante las condiciones adversas, pues son especies que se benefician en gran parte de la calidez del ambiente, el sol y los buenos tiempos, cosas que por esta época hacen falta en Medellín.