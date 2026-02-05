Se complica acuerdo de reestructuración de Canacol: “bancos se han opuesto”, revela Supersociedades

El proceso de reestructuración de deudas de la canadiense Canacol Energy parece enredarse. La compañía presentó una propuesta de acuerdo con la cual algunos de sus acreedores no estarían de acuerdo, por lo que potencialmente quedaría al borde de entrar en liquidación. Hay que recordar que Canacol aterrizó en ese proceso en noviembre del año pasado. Se trata de un mecanismo de insolvencia transnacional que enfrenta aprobaciones judiciales en Canadá y Colombia. La finalidad es lograr un acuerdo para inyectar recursos y salvar a la empresa. El Superintendente de Sociedades, Billy Escobar, le dijo a EL COLOMBIANO que la entidad está estudiando si aprueba las medidas cautelares interpuestas por algunos acreedores o si reconoce los acuerdos propuestos por la matriz de Canacol.

“La cuestión es que empresa presentó una fórmula de acuerdo con un fondo de inversión, pero algunos bancos se han opuesto a esa negociación y en este momento la Superintendencia lo está resolviendo”, precisó Escobar. Sin precisar nombres –para respetar el proceso–, el superintendente manifestó que se trata de tanto bancos colombianos e internacionales, acreedores de la compañía. Así las cosas, el principal obstáculo para Canacol radica en los recursos jurídicos y solicitudes de nulidad presentados por esos bancos, que han frenado el avance del proceso de reestructuración y mantienen en suspenso una eventual solución financiera.

Así está la situación financiera de Canacol

El Superintendente sostuvo la financiación necesaria es del orden de los 67 millones de dólares, pero además hay obligaciones con entidades financieras por concepto de garantías de unos 40 millones de dólares. Le puede gustar: Canacol Energy pide a Colombia reconocer su insolvencia en Canadá y frenar embargos contra sus bienes Adicional, los activos de Canacol rondan los 1.100 millones de dólares. Cabe destacar que Canacol anunció el cierre y la recepción de los recursos netos correspondientes al desembolso inicial por US$15 millones bajo su acuerdo de financiamiento deudor en posesión (debtor-in-possession financing, DIP), un paso clave dentro de su proceso de reestructuración financiera. La compañía recordó que el financiamiento DIP se rige por una carta de compromiso suscrita con un grupo ad hoc de tenedores de las notas senior no garantizadas al 5,75 %, con vencimiento en 2028, y/o sus afiliadas, fondos y cuentas. Estos inversionistas acordaron proporcionar el apoyo crediticio necesario y actúan como prestamistas DIP dentro del proceso.

Sobre el proceso en Canadá, Escobar dijo que “la postura del juez de Canadá está más orientada a salvar la empresa” y la discusión se presenta en torno al modelo financiero para lograr una salida, indicó Escobar.

¿Por qué es importante Canacol Energy para Colombia?