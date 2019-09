Colombia y Brasil, un duelo de estilos similares

El retorno de Neymar a la competencia es la gran atracción del amistoso de esta noche. El atacante del PSG, tras su frustrado retorno al Barcelona, volverá a vestirse de corto tres meses después de su última actuación, en el amistoso que jugaron Brasil y Catar, el 5 en Brasilia, días antes de la Copa América que finalmente Ney no pudo disputar por una lesión de tobillo.

“Si no estuviera bien, no estaría con la selección. No somos irresponsables para forzar una situación que va contra la salud del atleta”, subrayó el entrenador Tite.

El delantero no juega 90 minutos desde el 27 de abril, cuando disputó la final de la Copa de Francia con el PSG, y es el único de todos los convocados que actúan en Europa que todavía no ha jugado esta temporada.

Neymar reemplazó en la convocatoria a Everton, figura de Brasil en Copa América, que no fue llamado por su participación con Gremio en las semifinales en Copa Libertadores.