Plata siempre fue delgado, veloz y cuando era más joven anotaba goles por doquier. Eso llevó a que un día, cuando estaba empezado la adolescencia, el entrenador Betto Contreras lo mandara desde Villanueva hasta Maicao para que se probara con un equipo que iba a jugar un Nacional de la Difútbol.

“Yo no tenía la plata para los pasajes, así que le tuve que pedir prestado a un primo. Me fui solo con ese dinero. No tenía dónde quedarme. Jugué y me fue bien. Me dejaron. Empecé a vivir en la casa de varios compañeros”, relató el futbolista en conversación con el canal de Youtube Liga Postobón.

Ánderson vivió solo esa etapa. La parranda estaba a la mano, pero él siempre decidió cuidarse, dormir temprano. Quería ser profesional y sabía que eso implicaba sacrificios, disciplina y dedicación.