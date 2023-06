Andrés Salazar siempre parece recién salido de la barbería. Tiene un estilo que le da un aire inconfundible de joven paisa, un flow medio reguetonero. Se motila con el siete, como se bautizó en Medellín al famoso estilo mohicano –que no es más que un intento de cresta–, se hace una línea en las cejas y se acicala los vellos que tiene en la barbilla, que le decoran la cara para verse pulido, impecable.

El viernes, en el estadio Mestalla de Valencia, España, Salazar cumplió el sueño que tenía desde pequeño cuando empezó a jugar fútbol. Debutó con la Selección absoluta de Colombia. Y no lo hizo de cualquier manera. No entró en los minutos finales cuando el juego ya estaba resuelto y los técnicos suelen meter a los jóvenes, no.

Por el contrario, lo hizo de una manera que vale la pena aplaudir, celebrar. Salió en el equipo titular y jugó todo el partido. No se dejó amedrentar por los nervios de las primeras veces. Jugó con serenidad y sencillez cuando tuvo que defender e intentó asociarse bien con Luis Díaz cuando se lanzó al ataque. Su debut fue destacado, en una posición que en la Selección llevan años buscándole un nuevo dueño, un recambio.

“Considero que aún está en proceso de formación y deberá continuar mejorando aspectos específicos de la posición; pero también creo que podemos ilusionarnos con él como futuro lateral izquierdo indiscutible de la selección absoluta”, comentó Diego Mazo, técnico de las divisiones menores de Atlético Nacional y uno de los formadores de Salazar.

Andrés (que este año ha tenido 11 convocatorias con el plantel profesional de Nacional, que ha jugado tres partidos de la fase de grupos de la Copa Libertadores, que estuvo en el Sudamericano Sub-20 que se jugó en Colombia entre los pasados meses de enero y febrero, que fue titular en cinco partidos del Mundial Sub-20 que se jugó en Argentina) espera volver a ser titular con la Selección de mayores este martes en el duelo en el que la tricolor enfrentará a Alemania a partir de la 1:45 p.m. de Colombia.