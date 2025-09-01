MinDefensa venezolano acusa a Guyana de orquestar “un frente de guerra” junto a Estados Unidos

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, señaló a Guyana de orquestar un supuesto “frente de guerra” junto a Estados Unidos por la denuncia que realizaron el domingo sobre un presunto ataque desde Venezuela a una embarcación que trasladaba material electoral de las elecciones en Guyana.
El ministro Padrino también hizo señalamientos contra Trinidad y Tobago. Todo se da en medio de las tensiones diplomáticas y territoriales resultantes del despliegue militar estadounidense en el Caribe.