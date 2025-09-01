Epidemiólogos de Asocepic advirtieron que las gráficas de salud presentadas por Petro “distorsionan la magnitud de los cambios”

La Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC) publicó un comunicado sobre el uso de datos en salud tras la alocución del presidente Gustavo Petro el 27 de agosto.
El texto expone prácticas de presentación que pueden inducir a lecturas imprecisas, donde “se observó que la manera en que fueron expuestas al público se incurrió en prácticas que distorsionan la magnitud de los cambios, como la utilización de cifras absolutas sin ajuste poblacional para comparaciones en el tiempo, uso inadecuado de los tipos de gráficas y la omisión del contexto epidemiológico”.
El documento también enumera errores frecuentes al manejar datos en medios y presentaciones, como “selección sesgada de datos”, “promedios engañosos”, “gráficas manipuladas”, “lenguaje ambiguo”, “correlación vs. causalidad”, “generalizaciones apresuradas” y “omisión del contexto”