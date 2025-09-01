Video | ¡Tremendo susto! Trapecista del circo Hermanos Gasca perdió el equilibrio y cayó de la cuerda floja durante presentación en Cali

Tremendo susto se llevaron los asistentes de una función del Circo Hermanos Gasca, en Cali, luego de que una de sus trapecistas sufrió una caída de 10 metros durante su acto en la llamada cuerda floja o alambre tenso. Lea aquí: Luto en el sector artístico de Medellín: falleció reconocido acróbata tras una caída La mujer, de 19 años, se estaba dirigiendo al centro de la cuerda sujetando una barra de equilibrio y una vez realizó un split (apertura de piernas) perdió el equilibrio y cayó al vacío. El hecho quedó registrado en varios videos de los asistentes que presenciaron la angustiante escena.

Raúl Gasca, uno de los líderes del circo, contó que Dayana Rodríguez, la trapecista que sufrió el percance, está bien tras lo sucedido. En fotos: Magia y diversión ofrece el Circo Medellín en su nueva carpa “¿Qué le pasó?, ni ella misma lo sabe, dice: ‘La verdad no sé, perdí el control y me caí’, dijo Gasca en diálogo con Blu Radio sobre el acto de ‘Los Rodríguez’, que la joven estaba llevando a cabo.

Gasca, así mismo, contó que la joven no tenía un arnés de seguridad sujetado a su cuerpo, ni tampoco había una malla en la parte baja de la cuerda; sin embargo, sí se tenía un colchón gigante bajo la estructura para amortiguar una posible caída, como la que ocurrió este domingo. En fotos: La magia del circo llena de risas a Medellín “Este acto se hace sin ningún tipo de arnés, sin ningún tipo de red, pero nosotros aquí en el Circo Hermanos Gasca le exigimos, a ese acto, poner un colchón. No sé si dan cuenta, pero abajo hay un colchón inflable alto por el cual gracias a Dios no pasó nada. Es decir, sí tenemos la seguridad”, explicó Gasca. La mujer, que fue auxiliada por los paramédicos del circo, salió en una camilla y solo reportó haberse dado un golpe. Al finalizar la función, volvió al escenario y el público le brindó una ovación de respaldo tras el susto.