“Soy antioqueño, toda la vida, adela chaua, adela chaua...”. Así cantan con orgullo los jugadores de Antioquia cuando representan el departamento en diferentes competencias futbolísticas.

Ese sentido de pertenencia que se inculca desde la base se conserva con el pasar de los años y así lo ratificaron el director técnico del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, y el defensa Andrés Felipe Correa. Cada uno de ellos desde su rol fueron fundamentales en el título que logró este miércoles el equipo matecaña tras derrotar en los lanzamientos desde el punto penal (4-3) a Independiente Medellín en el estadio Hernán Ramírez Villegas en la final de la Liga Betplay 2-2022.

“Me siento orgulloso de ser antioqueño, los jugadores lo saben porque siempre defiendo mi tierra, mi departamento. Esa es la mejor escuela en la que me he podido educar como entrenador”, indicó Restrepo.

“En Antioquia me gradué como licenciado en educación física, estudié mi licencia pro, dirigí y competí en el Club Estudiantil durante más de 15 años, en el balompié aficionado; después las selecciones Antioquia me dan la posibilidad de competir a otro nivel y luego se da mi gran paso por Atlético Nacional... Fueron para mí tres años y medio espectaculares que me hicieron mejor persona y entrenador”, expresó el orientador que le dio el primer título de la historia al conjunto matecaña.

Restrepo reiteró que siente gratitud por el departamento y por sus ancestros, quienes le brindaron el privilegio de nacer en esta tierra.