Infantino se quedó sin apoyo en su casa; la Federación de Fútbol de Suiza está con la postura de la UEFA

Gianni Infantino perdió este miércoles un apoyo con alta carga simbólica en su intento de seguir al frente de la FIFA, el de la Federación de fútbol de Suiza (ASF), su país natal y sede del propio órgano rector del balompié mundial.
El comité central de la ASF optó por retirar su respaldo debido principalmente a la crisis provocada por el plan fallido del dirigente italosuizo de abrir la FIFA a inversores privados, que especialmente en Europa suscitó una enorme oposición desde que se hizo público.