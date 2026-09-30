Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal en Dinamarca; ¿qué dijo el astro luso?

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y a raíz de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, tomé la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional. A su debido tiempo, diré la verdad a todos los portugueses sobre las razones que motivaron mi salida del equipo nacional, al que siempre me he dedicado. Ahora es momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”, escribió el cinco veces ganador del Balón de Oro.

Ante estas palabras, Cristiano Ronaldo primero respondió sin presentarse al entrenamiento de la selección lusa por segundo día consecutivo. Minutos más tarde de que terminara la práctica de Portugal, “El Comandante” publicó en Instagram un mensaje en el que afirma que se retira de la concentración y que después se sabrán las verdaderas razones.

Este miércoles 30 de septiembre, se conocieron las declaraciones del técnico de Portugal , Jorge Jesús , acerca de Cristiano Ronaldo , donde afirma que le prometió minutos en el compromiso anterior contra Noruega, pero que no pudo cumplir con su palabra porque el compromiso pedía otros jugadores. Además, dijo que conocía bien a Cristiano y que en Arabia no jugaba tan seguido. Hay que recordar que él lo dirigió en Al-Nassr la temporada pasada.

En un principio, la bomba estalló cuando Cristiano Ronaldo no vio ni un solo minuto de acción en el compromiso contra Noruega del pasado 27 de septiembre, algo que no le pasaba con la selección portuguesa desde la Eurocopa de 2008. La gran legión de fanáticos y admiradores de Cristiano a nivel mundial apuntó rápidamente contra Jorge Jesús, pues más allá de la victoria obtenida por Portugal, “El Bicho” no jugó.

Posteriormente, el pasado martes, CR7 no estuvo en la práctica. Jesús explicó que sí fue, pero que terminó realizando trabajo de gimnasio; además, dijo que no era el único que no entrenó con el equipo. Así transcurrió la jornada, hasta que el miércoles, el máximo goleador en la historia del Real Madrid no entrenó y se le consultó al DT si el astro se negó a entrenar.

“Es cierto que lo hablé con él, creamos un plan como con Bruno Fernandes, y le dije a Cris que no jugaría ni en el partido contra Noruega ni en el de Dinamarca. Porque trabajé con Cris durante un año. No llegué a la selección nacional hace solo tres meses y lo conocí de repente. Conozco su estado físico a la perfección, y sé, porque ya lo sabía en Arabia Saudí, cuando había partidos cada tres días, que Cris rara vez jugaba. Además, Cris nunca entrena el primer o segundo día después de un partido. Nunca. Hablé de esto con él. Durante el partido, en la primera rueda de prensa en Portugal, comentó: ‘Si es para jugar, si es para estar en el banquillo, me quedaré, lo que quiera el entrenador’.” Nunca rechazó nada. Eso fue lo que pasó. Pero yo soy un entrenador que va al banquillo pensando que en el minuto 60 sacaré a Carlos Daniel. Así no es como trabajo en el banquillo. El partido me dirá qué voy a hacer. Había acordado con él que no jugaría los dos primeros partidos, pero sí... “Quizás incluso lo hubiera necesitado en los últimos minutos. Pero el partido me dijo otra cosa, y no lo puse a jugar. Ese es el punto clave”, explicó el estratega luso.

Para el entrenador, la situación era más grande y mediática de lo que debía ser. Cristiano Ronaldo era el centro de la conversación con los periodistas e insistía en enfocar las preguntas por el próximo duelo: Dinamarca.

Minutos más tarde de la rueda de prensa, el capitán histórico de la selección portuguesa publicó el post en Instagram que rápidamente se volvió viral. Además de ser el máximo anotador en la historia lusa, Cristiano fue titular y figura en los 3 títulos que tiene este equipo nacional: Eurocopa (2016) y las dos UEFA Nations League (2019 y 2025).

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