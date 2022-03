Cada día crece más la preocupación en el fútbol aficionado de cuenta del proyecto Arena Medellín, con el que desaparecería el estadio Cincuentenario, fundado en 1979 y en el que se han forjado un alto número de futbolistas del departamento, muchos de ellos de gran reconocimiento.

René Higuita y Víctor Hugo Aristizábal, quienes se han sumado a la defensa de este escenario deportivo, son solo dos de los referentes de este deporte que mostraron en sus inicios su talento en este lugar, en el que también entrenaban años atrás John Jairo Tréllez, Leonel Álvarez y otros referentes de la Selección Antioquia.

La idea de la Alcaldía es construir allí un sitio destinado para diferentes eventos. “Esta es una obra que la hacen privados y durante 15 años la explotan y luego se la devuelven a la ciudad, lo mismo que con el Atanasio”, expresó recientemente en conferencia de prensa el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.

La administración municipal sugiere que el principal beneficio de este proyecto es que ya no se tendría que utilizar el estadio Atanasio Girardot para albergar conciertos, lo que trastoca el desarrollo del calendario del fútbol profesional y en ocasiones también afecta el gramado.

Sin embargo, el remedio se torna peor que la enfermedad, pues prescindir del estadio Cincuentenario derivaría en un costo demasiado alto para el deporte aficionado de la capital antioqueña.

“Perder este escenario sería una catástrofe; esto impediría recuperar vidas de niños adolescentes, jóvenes y el alto rendimiento; con el deporte formamos, educamos, alejamos de los vicios y de la delincuencia a esta población vulnerable y de muchos males más para la humanidad”, manifestó Juan Manuel Gómez, director ejecutivo de la Liga Antioqueña de Fútbol.

Igualmente, expresó su preocupación por esta obra Omar Augusto Ossa, director del club aficionado Xeneixe, quien ha sido uno de los abanderados en la defensa de este recinto, junto con Hugo Villa, del Club Semillero Miranda, fallecido el año anterior.

“El fútbol aficionado pierde demasiado ya que son dos canchas las que se tienen allí, la de grama y la auxiliar de arenilla. En esta ciudad la comunidad deportiva se encuentra hacinada por falta de espacios para la práctica del deporte del fútbol y en particular la niñez y la juventud no encuentran procesos deportivos de formación y recreación. Al parecer, al alcalde le conviene más observar a nuestros jóvenes en las esquinas consumiendo droga, licor y delinquiendo, ya que muchos de ellos no tienen otras alternativas después de finalizar sus estudios y jornadas académicas”, expresó Ossa.

Por su parte, Gómez subrayó que la Liga “no está en contra de esta obra y tampoco del proyecto, menos del progreso, pero no queremos que desaparezca un lugar tan histórico para el deporte y en especial para el fútbol, es más, creemos que ahí se pueden estar los dos escenarios.

Esa es la propuesta que un grupo de líderes del fútbol amateur intentarán hacerle a la administración municipal. Ellos buscan desesperadamente alternativas para que el estadio Cincuentenario no desaparezca.

Sin embargo, el tiempo parece ir en su contra, ante el avance del estudio de prefactibilidad. Según el alcalde, la construcción estaría lista en 18 meses.

EL COLOMBIANO buscó a través de diferentes formas entablar contacto con voceros de APP, agencia que lidera el proyecto y en particular con su director, Rodrigo Foronda, pero no fue posible. En el Inder aseguraron que ellos eran los encargados para referirse al proyecto, no obstante, se negaron a hacerlo.

Así las cosas, quedan en el aire muchas preguntas, entre ellas, si se perderá por completo un espacio tan importante para el deporte o si se piensa reubicarlo o reemplazarlo, que sería lo mínimo que esperan los dolientes del balompié aficionado. “Eso sería un bálsamo y una esperanza para todos”, agregó el dirigente de la rectora antioqueña del fútbol