Arturo Reyes ya piensa diferente sobre llamado a Ian Poveda

Para acabar con la polémica suscitada por las declaraciones en Fox Sport Radio del técnico de la Selección Colombia sub-20 Arturo Reyes de no convocar a Ian Poveda, del Manchester City, para la disputa del Mundial Sub 20 de Polonia en mayo próximo, el mismo entrenador sacó un comunicado en la página de la Federación Colombiana de Fútbol.

“En la Selección Colombia sub-20 nos hemos regido bajo los más estrictos criterios al momento de convocar a los jugadores que conforman nuestros equipos. Así lo haremos para elegir a quienes formarán parte del grupo que irá al Mundial de Polonia 2019. Todos los futbolistas serán evaluados y analizados en su desempeño deportivo para estar seguros de conformar el mejor equipo”, afirmó Reyes.

Según la misma Federación a partir de este momento, todos los potenciales jugadores empezarán a ser objeto de evaluación por su trabajo en sus respectivos clubes tanto de Colombia como de afuera.

Con este comunicado se da por entendido que tanto Poveda como Eddie Salcedo, este último, jugador del Inter de Milán, se tendrán en cuenta.

Con el caso de Ian, de su posible no llamado Reyes dijo que “él ha participado con la selección Inglaterra sub 15, 17 y 19. No sé, él parece que ha declarado que quiere jugar con Colombia; pero en lo que creo, un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país por tantos años no puede sentir la camiseta de esta Selección. No lo voy a llamar para el Mundial”. Esas palabras fueron las que han creado el malestar.

Según Marca Claro, Poveda manifestó que “está muy dolido por todas las versiones que han corrido en los últimos días sobre su supuesto rechazo a Colombia. En ningún momento he dado un ‘no’ oficial a la Selección, ya que directamente no ha existido esta propuesta formal de parte de la Selección”.