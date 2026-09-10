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Video | Así fue la emoción de un jugador del Unión Magdalena al ver a su mamá en el estadio: “Te amo y gracias por estar”

Antes del pitazo inicial y de ingresar para jugar los últimos 21 minutos ante Barranquilla FC, el futbolista vivió un reencuentro familiar que expuso el sacrificio detrás de su proceso a préstamo en el fútbol colombiano.

  • El termómetro en Santa Marta marcaba el ritmo habitual antes de un partido oficial, pero para Valentín Escalante el ambiente cambió antes de tocar la primera pelota. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41
    El termómetro en Santa Marta marcaba el ritmo habitual antes de un partido oficial, pero para Valentín Escalante el ambiente cambió antes de tocar la primera pelota. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41
  • Valentín Escalante tras reencontrarse con su mamá. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41
    Valentín Escalante tras reencontrarse con su mamá. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 2 horas
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Minutos antes de que el balón comenzara a rodar para el partido entre Unión Magdalena y Barranquilla FC, la atención en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta no se centró únicamente en la táctica o el calentamiento precompetitivo.

En el terreno de juego, que contaba con pocos aficionados en las gradas, la mirada del delantero argentino Valentín Escalante buscó la tribuna y halló una presencia esperada: la de su madre, quien viajó desde Argentina para acompañarlo.

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Tras la jornada, el atacante de 21 años, cuyos derechos pertenecen a San Lorenzo de Almagro de Argentina y quien se encuentra a préstamo en el conjunto bananero, inmortalizó recientemente el instante en redes sociales con un mensaje directo.

“Mamá es mamá. Te amo y gracias por cruzarte a la otra punta por estar”, expresó el argentino. El registro audiovisual expuso el esfuerzo que hizo su familia para cruzar el continente y presenciar su actuación en la octava fecha del Torneo BetPlay.

Valentín Escalante tras reencontrarse con su mamá. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41
Valentín Escalante tras reencontrarse con su mamá. FOTO: Captura de video de redes sociales de @valenescalante_41

Derrota en casa tras un final polémico

En lo deportivo, el compromiso entre Unión Magdalena y Barranquilla finalizó con victoria 1-2 a favor del conjunto visitante, por lo que el conjunto samario sigue en un bache futbolístico y no ha salido del fondo de la tabla. Se ubica en el puesto 16 de la tabla, es decir, de último.

Barranquilla FC tomó la delantera al minuto 28 mediante una anotación de Edmilson Herazo, ventaja con la que se retiró al descanso y que sostuvo durante gran parte del encuentro. En la segunda mitad, Escalante ingresó al campo y sumó 21 minutos de juego.

@valenescalante_41

Mamá es mamá, te amo y gracias por cruzarte a la otra punta por estar😍🥺🥺🥺

♬ sonido original - 𝐌𝐈𝐒_𝐑𝐎𝐋𝐈𝐓𝐀𝐒 🧃

La igualdad transitoria para Unión Magdalena llegó al minuto 73 por intermedio de Ruyery Blanco, quien ejecutó con éxito un cobro desde el punto penal. Sin embargo, dos minutos después, al 75′, Darwin Torres convirtió el gol decisivo que selló el triunfo para la escuadra barranquillera.

Según los datos del portal especializado Sofascore, el atacante argentino obtuvo una calificación de 6.5 tras registrar 12 toques de balón, una recuperación y una efectividad del 100% en los tres pases intentados en terreno rival, sin reportar remates al arco.

El panorama del ascenso para Unión Magdalena

A pesar del resultado adverso, Unión Magdalena mantiene opciones dentro del sistema de competición del Torneo BetPlay Dimayor para retornar a la primera división en 2027.

El reglamento establece que el primer cupo de ascenso se otorga al vencedor de la Gran Final entre los campeones de ambos semestres. Dado que Envigado FC se coronó en la primera mitad del año, de repetir título obtendrá el cupo directo.

En ese escenario, la segunda plaza se disputará entre los dos mejores equipos de la tabla de reclasificación, donde el club de Santa Marta ocupa la quinta casilla con 45 puntos.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántos minutos jugó Valentín Escalante en el partido entre Unión Magdalena y Barranquilla FC?
El delantero argentino ingresó en el segundo tiempo y disputó un total de 21 minutos de juego durante el encuentro disputado en el estadio Sierra Nevada.
¿Qué calificación obtuvo Valentín Escalante y cuáles fueron sus estadísticas según SofaScore?
Escalante recibió una calificación de 6.5 por parte de SofaScore, registrando 12 toques de balón, una recuperación y una efectividad del 100% en los tres pases que intentó en campo rival, sin realizar ningún remate al arco.
¿A qué equipo pertenece el pase de Valentín Escalante y en calidad de qué juega en Unión Magdalena?
Los derechos deportivos de Valentín Escalante pertenecen a San Lorenzo de Argentina y actualmente se encuentra en calidad de préstamo (cedido) en el Unión Magdalena.
¿Cómo quedó el partido entre Unión Magdalena y Barranquilla FC por la fecha 8 del Torneo BetPlay?
El encuentro finalizó con un marcador favorable a Barranquilla FC por 1-2 en condición de visitante frente a Unión Magdalena en Santa Marta.
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