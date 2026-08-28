Gobierno de De la Espriella tumba restricción a la aspersión con glifosato para cultivos ilícitos

El Gobierno de Abelardo De la Espriella derogó la norma que desde 2015 suspendía el uso de glifosato mediante aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos. La decisión está contenida en la Resolución 0006 del 18 de agosto de 2026, publicada en el Diario Oficial, con la que el Consejo Nacional de Estupefacientes dejó sin efecto la Resolución 6 de 2015.
La norma de 2015 había ordenado suspender en todo el territorio nacional el uso del herbicida en las operaciones de erradicación mediante aspersión aérea. La suspensión ocurrió después de que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) clasificara el glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos”.
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La nueva resolución establece que la derogatoria no permite comenzar las fumigaciones. El documento señala que “no implica la reanudación automática del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea” y tampoco autoriza operaciones desde aeronaves tripuladas.
Para que el programa pueda reanudarse, deberán cumplirse los requisitos establecidos en la normativa y en las decisiones de la Corte Constitucional. Entre las condiciones está el cumplimiento simultáneo de las exigencias ambientales, sanitarias y operativas aplicables al programa de erradicación.